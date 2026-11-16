Личните асистенти на хората с увреждания: Какво предвижда програмата и защо майките скочиха срещу промените?

Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ отново се оказа в центъра на общественото внимание, след като първоначалните предложения на правителството за промени в социалната подкрепа предизвикаха остра реакция сред родители на деца с увреждания.

Последваха протести, обещание за оттегляне на спорните текстове, а днес премиерът Румен Радев публично се извини на майките и увери, че средствата за тях няма да бъдат намалявани.

Случаят постави на дневен ред един изключително важен въпрос – как държавата гарантира грижата за хората с тежки увреждания и какво се случва с доходите и правата на родителите, които ежедневно полагат грижи за тях.

Какво представлява програмата „Асистенти на хора с увреждания“

Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ има за цел да осигурява грижа в семейна среда за хора с трайни увреждания и тежко болни хора, които се нуждаят от постоянна помощ. Чрез нея се осигурява заетост на лични и социални асистенти, които подпомагат хората с увреждания в ежедневието им. Подкрепата включва помощ при самообслужване, придвижване, поддържане на личната хигиена, хранене и изпълнение на ежедневни дейности. За много семейства тази система е единствената възможност близък човек да се грижи за детето си, като получава възнаграждение за полагания труд.

Именно трудовият статут и възнагражденията на личните асистенти се оказаха в центъра на разразилия се скандал.

В началото на ноември управляващото мнозинство предложи промени в Закона за личната помощ, които предизвикаха сериозно недоволство сред семействата на хора с увреждания. Идеята беше от 1 януари 2027 г. личните асистенти да преминат от досегашните трудови договори към специални договори за предоставяне на лична помощ. Предвиждаше се също възнагражденията им да бъдат обвързани от минималната работна заплата. Това означаваше, че въпреки предвиденото увеличение на минималното възнаграждение за 2027 г., часовата ставка на асистентите щеше да остане замразена на нивото от 2026 г. – 5,24 евро вместо 5,57 евро. Предложението предвиждаше още отпадане на добавката за прослужено време, на задължителното осигуряване за безработица и на гарантираното право на платен годишен отпуск по досегашния ред. Осигуряването за общо заболяване и майчинство щеше да бъде по желание.

От управляващите аргументираха промените с необходимостта да се разшири кръгът на хората, които могат да бъдат лични асистенти, и да се даде възможност на повече работещи да съчетават тази дейност с друга професия.

Според критиците обаче новият модел реално поставяше майките на деца с увреждания в по-неблагоприятно положение и създаваше риск от загуба на трудови и осигурителни права.

Предложените промени предизвикаха остра реакция сред родителите на деца с увреждания. Майки, които ежедневно полагат грижи за децата си и работят като техни лични асистенти, заявиха, че няма да приемат отнемането на досегашните им права.

На 13 ноември лични асистенти и родители излязоха на протест пред Народното събрание. Те настояха спорният законопроект да бъде оттеглен и предупредиха, че ако това не се случи, ще последват протести в цялата страна. Майките поставиха и въпроса как държавата очаква от тях да работят на друго място, при положение че децата им се нуждаят от непрекъсната грижа.

Междувременно омбудсманът Велислава Делчева съобщи, че е получила над 800 жалби по темата и също настоя за преразглеждане на предложенията.

След общественото недоволство и среща между представители на родителите, финансовия министър Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова, управляващите обявиха, че оттеглят спорните предложения.

Беше поет ангажимент да бъде подготвен нов вариант, който да бъде обсъден с хората, засегнати от промените, и да премине през обществено обсъждане. Майките настояха трудовите им договори да бъдат запазени, възнагражденията да останат обвързани с минималната работна заплата и да не бъдат лишавани от осигурителните си права.

Днес премиерът Румен Радев публично се извини на майките на деца с увреждания в началото на заседанието на Министерския съвет, на което правителството разглежда Бюджет 2027.

„Искам да се извиня на майките на децата с увреждания. Независимо от дефицита, намаляване на средствата за тях няма да има“, заяви министър-председателят.

Радев увери, че няма да има и промяна в условията за подкрепа на тези семейства. Той подчерта, че отношението към децата, възрастните хора, социално слабите и хората с увреждания е показател за това доколко едно общество е цивилизовано и хуманно.

Премиерът заяви още, че в Бюджет 2027 са предвидени по-високи данъчни облекчения за семейства с деца, особено за деца с увреждания, както и увеличение на ученическите стипендии, пенсиите и социалната подкрепа.

Така след няколко дни на напрежение, протести и остри реакции от страна на семействата, правителството беше принудено да отстъпи от първоначалните си намерения. Остава обаче въпросът какви точно промени ще предложи властта занапред и дали те ще гарантират, че хората, които денонощно се грижат за своите деца с увреждания, няма да бъдат поставени пред избора между грижата за тях и собствените си трудови и осигурителни права.