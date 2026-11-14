Майка на дете с увреждания: Искат да ни вземат и малкото, което ни се полага по закон

Ако се правят промени по Закона за личната помощ, то това задължително трябва да мине през обществено обсъждане с всички заинтересовани страни, с нас включително, с опозицията, и да се вземат решения какви промени евентуално биха могли да се направят.

Това заяви за Таралеж Десислава Стефанова, майка на дете със специални потребности, която вчера разговаря с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, както и със социалния министър Наталия Ефремова, по темата за готвените от правителството промени в Закона за личната помощ. Припомняме, че след срещата на представители на правителството с майките на децата със специални потребности промените бяха оттеглени.

Стефанова се съгласи, че злоупотребите в ТЕЛК-овата система и при личните асистени са огромни.

„Ние това го знаем от много отдавна и винаги сме настоявали, че трябва да има контрол. Но този контрол в никакъв случай няма да позволим да бъде за наша сметка, за сметка на нашето бъдеще и на бъдещето на децата ни. Ние това няма да го допуснем“, закани се потърпевшата.

„Ние си искаме трудовите права и сме непримирими по отношение на нашите трудови договори. Ще настояваме до последно, дори да се правят някакви промени по Закона за личната помощ, да останем на трудови договори, да останем по Кодекса на труда и съответно нашата заплата да бъде обвързана с минималната работна заплата, защото за нас това е сигурност“, продължи Стефанова.

По думите й този закон гарантира, че „утре няма някое правителство да решава бюджета за личните асистенти, както щеше да се случи, ако бяха приели тези промени в закона“. Тя изрично подчерта, че майките на деца със специални потребности ще настояват на това, което им се полага по закон, и „не сме склонни на никакви компромиси“.

Стефанова коментира и това, което според нея е било най-големият проблем в готвените от правителството промени. „Изваждайки ни от Кодекса на труда и заменяйки нашите трудови договори със специални договори, които не е ясно по какъв закон ще бъдат формулирани, те няма да бъдат обвързани с минималната работна заплата“, каза тя.

Оттук замразяването на нивата на възнагражденията от 2026 година и изваждането на възнагражденията на хората от законовото им регламентиране би означавало, че те ще станат зависими от гласувания държавен бюджет всяка година, определяйки съответните часови ставки и възнаграждения, обяснява тя. „Това прави бъдещето на личните асистенти неясно“.

„Ние сме свикнали, че пари за хората с увреждания, за нашите деца няма, защото няма в бюджета. Всяка година дефицитът расте и на нас ни е пределно ясно, че другата година, когато се гласува бюджетът, ние няма да получим повече. Най-вероятно ще получим по-малко, защото отново ще ни кажат: „Ами няма пари в бюджета“ – както и за всяко едно друго нещо, свързано с помощните средства, с медицинската апаратура".

Готови ли са да протестират обаче хората, които биха били засегнати от подобни промени, ако те се случат в бъдеще? „Абсолютно да. Абсолютно сме готови на масови протести в цяла България“, отговаря Стефанова.

„Ако отнемат нашите трудови права и това, което към момента ни се полага по закон, ние сме готови на масови протести в цяла България. И както днес заявих, протестите от 2018 година ще им се сторят като мирно шествие на християнското семейство. Защото това са майки, които вече сме до голяма степен обезверени от това, че държавата по никакъв начин не се грижи за децата с увреждания. Не подсигурява нищо за тях – нито лекарства, нито прегледи, нито рехабилитации, нито медицинска апаратура. Нищо не подсигурява. И те искат сега да ни вземат и малкото, което по закон ни се полага“.

Десислава Стефанова констатира обаче, че този казус покрай готвените, а впоследствие оттеглени промени от страна на правителството спрямо Закона за личната помощ, тя е видяла изключително разбиране и подкрепа от българското общество. „Когато сме обединени, сме много силни. И аз много се радвам, че толкова голям обществен отзвук предизвика тази промяна“.