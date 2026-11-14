ИПИ настоява за промени в Закона за личната помощ

Законът за личната помощ започва да се прилага с бюджет от 10 милиона евро и 25 000 лични асистенти и за 6 години достига до 90 000 души и 800 милиона евро. Това, според икономистите от Института за пазарна икономика, превръща програмата в най-голямата, но и най-неефективната програма, която всяка година струва все по-скъпо на хазната.

Това трябва да се промени, като се разгледат критериите за подбор на нуждаещите се и се оцени персоналната нужда на всеки, както и ефектът от всяко похарчено евро, коментира пред БНР икономистът Лъчезар Богданов.

"Просто се дават едни пари. Няма никаква яснота дали реално води до по-добра грижа, дали има усилия за рехабилитация, дали има усилия, които подкрепят включването на тези хора в обществото, това, което наричаме социална интеграция, и колко точно нужда има от грижа всеки един, да се направи наистина индивидуална оценка, защото случаите са най-различни и те имат нужда от различна грижа, от различно присъствие, от различна подкрепа", обобщи Лъчезар Богданов.

От Института за пазарна икономика смятат, че промените в закона трябва да поставят началото на реформа, която цялостно да преобърне философията на модела.