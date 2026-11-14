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Температурите падат рязко

Температурите падат рязко
Снимка: БТА

В планините над 1800 метра ще вали сняг

От тази събота над страната преминава студен атмосферен фронт. Вятърът ще е северозападен, студен, с по-силни пориви в Дунавската равнина и южните старопланински склонове. Температурите в топлите часове ще са около и под 10 градуса в Северна и Западна България, до 15 в централните южни и югоизточни райони.

Облачността през деня ще е значителна с валежи от дъжд, в планините над 1800 метра - от сняг. По-съществени количества ще се акумулират в отделни точки на Централна и Източна България. Следобед до вечерта в Югоизтока ще вали временно интензивно.

В неделя ще е студено. Сутринта в много райони на Северна и Западна България термометрите ще докоснат нулата със слана. Покрай водоемите, в котловините и низините видимостта ще е понижена. През деня облачността ще е променлива със слаби превалявания в планините на Югозапад. По-съществени разкъсвания на облаците се очакват в Източна България. Температурите следобед ще се движат от 8 до 13 градуса.

Предстоящата седмица ще ни предложи отново динамично и често променливо време. Първите дни ще са с променлива облачност, с мъгли в ниската част на страната. С няколко преминаващи смущения вероятността за валежи ще е по-голяма през втората половина на периода.

Температурите ще се определят от преноса на топъл средиземноморски въздух. Предварителните прогнози отново допускат термометрите около средата на седмицата да показват до 20 и малко над 20 градуса. Затоплянето традиционно ще е придружено от силни южни фьонови ветрове.

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