Новини
Търси
Подкаст
Общество

Жълт и оранжев код за силен вятър утре, очакват се и валежи

Жълт и оранжев код за силен вятър утре, очакват се и валежи
pixabay

Вятърът ще бъде силен до бурен, а температурите ще останат необичайно високи за ноември

Облачно и сравнително топло за ноември ще бъде времето през следващото денонощие. През нощта се очакват валежи от дъжд, главно в централните части на страната. В Горнотракийската низина и западното поречие на Дунав на места ще има мъгли и ръмежи.

Вятърът от юг-югозапад ще се усилва, като най-силен ще бъде в Източна България. Минималните температури ще са между 11° и 16°, а в София - около 12°.

През утрешния ден облачността ще бъде променлива, а вятърът ще остане умерен, със силни и бурни пориви в Източна България и в районите близо до северните планински склонове. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и ще започне да вали дъжд.

Заради очаквания силен вятър НИМХ обяви жълт и оранжев код за по-голямата част от страната. В отделни райони поривите ще бъдат особено силни.

Максималните температури ще достигнат 20°-25°, а в районите, чувствителни на южен вятър, ще са до 27°-28°. В София се очакват около 21°.

В планините облачността ще преобладава, като на места ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще бъде силен от запад-югозапад, а по високите части и северните склонове - бурен. Температурите ще достигнат около 14° на 1200 метра и около 9° на 2000 метра.

По Черноморието облачността ще се редува с временни разкъсвания. Сутринта по южното крайбрежие на места ще има ниска облачност и намалена видимост. Вятърът ще бъде силен до бурен от югозапад. Максималните температури ще са между 21° и 23°, а морската вода16°-18°. Вълнението на морето ще достигне 4 бала.

Още по темата

Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари

Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари

България вече разполага с единствената на Балканите лаборатория за анализ на походката

България вече разполага с единствената на Балканите лаборатория за анализ на походката

567 души в страната са дарили кръв за пострадалите при верижните катастрофи на AM „Тракия“

567 души в страната са дарили кръв за пострадалите при верижните катастрофи на AM „Тракия“

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Социалният министър успокои: Пенсиите са гарантирани, увеличават се със 7.8% от Нова година

Най-важното от България на 12.11.2026 г.

Най-важното от България на 12.11.2026 г.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

КНСБ към "Кауфланд": Гарантирайте, че глобата от 76 млн. евро няма да доведе до съкращения

КНСБ към "Кауфланд": Гарантирайте, че глобата от 76 млн. евро няма да доведе до съкращения

Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж

Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж

Потребителската кошница най-скъпа в София, най-евтина в Монтана: Разликата е близо 8 евро

Потребителската кошница най-скъпа в София, най-евтина в Монтана: Разликата е близо 8 евро

15-годишно момче остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия": Община Стралджа започна дарителска кампания

15-годишно момче остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия": Община Стралджа започна дарителска кампания

Румен Гечев и Кузман Илиев за Бюджет 2027: Без реформи и силна индустрия няма устойчиви публични финанси

Румен Гечев и Кузман Илиев за Бюджет 2027: Без реформи и силна индустрия няма устойчиви публични финанси

Водещи

КНСБ към "Кауфланд": Гарантирайте, че глобата от 76 млн. евро няма да доведе до съкращения

КНСБ към "Кауфланд": Гарантирайте, че глобата от 76 млн. евро няма да доведе до съкращения

  • Току-що
Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантска група, насочила се към САЩ

Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантска група, насочила се към САЩ

  • Преди 9 минути
Специален гост в лагера на националния отбор

Специален гост в лагера на националния отбор

  • Преди 13 минути
Мегастадионът на Саудитска Арабия за Мондиал 2034 е на крачка от откриването

Мегастадионът на Саудитска Арабия за Мондиал 2034 е на крачка от откриването

  • Преди 13 минути
Калин Стоянов поиска две министерски оставки след трагедията на "Тракия": Време е за отговорност, не за оправдания

Калин Стоянов поиска две министерски оставки след трагедията на "Тракия": Време е за отговорност, не за оправдания

  • Преди 17 минути
Норвегия предупреди за повишен риск от руски саботажи

Норвегия предупреди за повишен риск от руски саботажи

  • Преди 20 минути
Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж

Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж

  • Преди 32 минути
Саудитска Арабия оказва натиск върху ЕС да обяви йеменските хути за терористична групировка

Саудитска Арабия оказва натиск върху ЕС да обяви йеменските хути за терористична групировка

  • Преди 35 минути
България U17 натисна след почивката, но отстъпи на Сърбия в първия си мач

България U17 натисна след почивката, но отстъпи на Сърбия в първия си мач

  • Преди 40 минути
Потребителската кошница най-скъпа в София, най-евтина в Монтана: Разликата е близо 8 евро

Потребителската кошница най-скъпа в София, най-евтина в Монтана: Разликата е близо 8 евро

  • Преди 47 минути
Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс да се фокусира върху вътрешните проблеми

Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс да се фокусира върху вътрешните проблеми

  • Преди 53 минути
15-годишно момче остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия": Община Стралджа започна дарителска кампания

15-годишно момче остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия": Община Стралджа започна дарителска кампания

  • Преди 60 минути
Илия Груев посочи как България може да победи Исландия

Илия Груев посочи как България може да победи Исландия

  • Преди 1 час
Румен Гечев и Кузман Илиев за Бюджет 2027: Без реформи и силна индустрия няма устойчиви публични финанси

Румен Гечев и Кузман Илиев за Бюджет 2027: Без реформи и силна индустрия няма устойчиви публични финанси

  • Преди 1 час
Четири танкера са били ударени от експлозии в Ормузкия проток

Четири танкера са били ударени от експлозии в Ормузкия проток

  • Преди 1 час