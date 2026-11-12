Жълт и оранжев код за силен вятър утре, очакват се и валежи

Облачно и сравнително топло за ноември ще бъде времето през следващото денонощие. През нощта се очакват валежи от дъжд, главно в централните части на страната. В Горнотракийската низина и западното поречие на Дунав на места ще има мъгли и ръмежи.

Вятърът от юг-югозапад ще се усилва, като най-силен ще бъде в Източна България. Минималните температури ще са между 11° и 16°, а в София - около 12°.

През утрешния ден облачността ще бъде променлива, а вятърът ще остане умерен, със силни и бурни пориви в Източна България и в районите близо до северните планински склонове. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и ще започне да вали дъжд.

Заради очаквания силен вятър НИМХ обяви жълт и оранжев код за по-голямата част от страната. В отделни райони поривите ще бъдат особено силни.

Максималните температури ще достигнат 20°-25°, а в районите, чувствителни на южен вятър, ще са до 27°-28°. В София се очакват около 21°.

В планините облачността ще преобладава, като на места ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще бъде силен от запад-югозапад, а по високите части и северните склонове - бурен. Температурите ще достигнат около 14° на 1200 метра и около 9° на 2000 метра.

По Черноморието облачността ще се редува с временни разкъсвания. Сутринта по южното крайбрежие на места ще има ниска облачност и намалена видимост. Вятърът ще бъде силен до бурен от югозапад. Максималните температури ще са между 21° и 23°, а морската вода - 16°-18°. Вълнението на морето ще достигне 4 бала.