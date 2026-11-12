Европа постави условие на Русия: Сигурността на континента няма да се решава без европейците

Европейските лидери заявиха пред Русия, че бъдещето на архитектурата за сигурност на континента не може да бъде решено без европейци на масата за преговори след кръг от мирни преговори, в които делегацията на Москва отхвърли многостранен формат, предаде Euronews.

Русия постави въпроса за архитектурата на сигурността на първо място в своите приоритети, което предизвика съпротива от страна на европейците, които смятат, че това е тактика за отклоняване на вниманието от войната в Украйна и засилване на дългогодишната ѝ амбиция да се утвърди отново като велика сила.

"В крайна сметка ние ще бъдем тези, които ще определят и решават за бъдещата ни сигурност като европейци. Нямам съмнение в това", заяви френският президент Еманюел Макрон в четвъртък в началото на среща на върха на лидерите в Дъблин, Ирландия.

"Европа първо трябва да е наясно какво иска. В момента Европа е много ясна по отношение на подкрепата си за Украйна. Сега трябва да формулираме конкретна визия за нашия мирен план и за бъдещата архитектура на сигурност."

Повтаряйки тезата на Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц призова Русия да се ангажира лице в лице с европейските представители, нещо, на което Москва все още не е дала съгласие.

В последния кръг от преговорите в Абу Даби участваха висши представители на Франция, Германия, Обединеното кралство, Италия, Европейската комисия, Европейския съвет и НАТО. Но никой от тях не взаимодейства с руския екип.

"Украйна трябва да седне на масата. Европейците трябва да седнат на масата. Американците и, разбира се, Русия трябва да седнат на масата", каза Мерц при пристигането си.

"Важно е Русия да седне на масата за преговори и Русия да е готова за тях."

Върховният представител Кая Калас подчерта важността на "последователността" на дипломатическия процес: първо, прекратяване на огъня в Украйна; второ, мирно споразумение; и на последния етап - дискусия относно европейската архитектура на сигурност.

"Вече имаме изградена европейска архитектура за сигурност", каза тя, цитирайки Хелзинкските споразумения от 1975 г., Парижката харта от 1990 г. и Будапещенския меморандум от 1994 г.

"Проблемът е, че Русия не спазва тези споразумения."

Естонският премиер Кристен Михал заяви, че подновените разговори за архитектурата на сигурността са "капан", заложен от Москва, за да се постигне "всичко невъзможно", включително свиването на НАТО, нещо, което руският президент Владимир Путин е превърнал в стратегическа цел.

В седмиците преди пълномащабното нахлуване в Украйна Кремъл отправи ултиматум към НАТО да спре разширяването си на изток и да изтегли войските от членовете, присъединили се след 1997 г. Исканията бяха категорично отхвърлени. Няколко месеца по-късно Финландия и Швеция, две исторически неутрални страни, кандидатстваха за присъединяване към НАТО.

Литовският президент Гитанас Науседа настоя, че преговорите трябва да се проведат при "справедливи условия" и с европейско присъствие.

"Дискусиите трябва да се избягват зад гърба на украинците и, разбира се, дискусиите за бъдещата архитектура на сигурността на Европа трябва да се провеждат с участието на Европейския съюз", каза Науседа пред репортери.

Колективният отпор идва ден след като Владимир Медински, главният преговарящ на Русия за мирните преговори, удвои интереса на Москва към разширяване на дипломатическия обхват отвъд Украйна, за да обхване цялата архитектура на сигурност.

"Целият организъм боли, а Украйна беше просто място, където се е спукал абсцес. Следователно целият организъм трябва да се лекува. Една обикновена лепяща превръзка няма да е достатъчна", каза Медински в Абу Даби, използвайки груби думи.

Медински обаче отказа да се ангажира с европейците поради тяхната военна и финансова подкрепа за Украйна. (Опозицията обаче не е пълна забрана: миналия месец Путин проведе 90-минутен телефонен разговор с лидерите на Финландия и Норвегия.)

Фокусът върху архитектурата на сигурността беше засилен от президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия специален пратеник Джаред Кушнер, които наскоро шокираха европейците с обширна публикация в социалните медии, в която изложиха принципите за следвоенна рамка.

Докато беше в Абу Даби, Кушнер помоли руснаците да излязат с "предложения", които да бъдат обсъдени лице в лице с европейците. След това Кушнер отлетя за Москва, за да получи "благословията" на Путин за превеждане на преговорите в многостранен формат.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече подхода "малко странен" и посъветва европейците да "обърнат голямо внимание".