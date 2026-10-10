Предложението на Ирландия за бюджета на ЕС срещна сериозен отпор

Швеция и Нидерландия отхвърлиха предложението на ирландското председателство за дългосрочния бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., като го определиха като неприемливо, предаде Ройтерс.

Шведският министър по европейските въпроси Джесика Розенкранц определи плана като „абсолютно непосилен“ в публикация в социалната мрежа X. Нидерландският финансов министър Елко Хайнен също заяви, че страната му не може да приеме предложението. Двете държави са сред страните членки, които настояват за по-ограничени разходи на ЕС.

Ирландското председателство предлага бюджетът за следващия седемгодишен период да възлиза на 1,6 трилиона евро — с 8% по-малко от предложените от Европейската комисия 2 трилиона евро. Въпреки това сумата би била с около 30% по-висока от настоящата многогодишна финансова рамка за периода 2021–2027 г.

Ирландският министър по европейските въпроси Томас Бърн заяви, че предложението цели да сближи позициите на държавите членки и да помогне за постигането на компромис между новите приоритети на ЕС и традиционните политики.

Планът предвижда намаляване с 3% на разходите за регионално развитие, селско стопанство и рибарство спрямо предложението на Европейската комисия. За направленията, свързани с конкурентоспособността, просперитета и сигурността, се предлага съкращение от 13%.

Предложението среща съпротива и в Европейския парламент. Евродепутати, които настояват за бюджет с 10% по-голям от първоначалния план на Комисията, предупреждават, че ирландската рамка би отслабила Европейския съюз.

Лидерите на страните членки трябва да обсъдят предложението на среща в Брюксел на 15 и 16 октомври. За окончателното приемане на многогодишната финансова рамка е необходимо съгласието на всичките 27 държави от ЕС.