Калас: Русия поставя под заплаха живота на хората в Европа

Русия поставя под заплаха живота на хора в Европа чрез засилващи се хибридни атаки, опити за саботаж и нарушения на въздушното пространство, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

По думите ѝ през последните седмици е регистриран рязък ръст на подобни действия от страна на Москва. Калас посочи като пример навлизането на руски ракети и дронове във въздушното пространство на Молдова през почивните дни и определи случилото се като „напълно неприемливо“.

Тя направи изявлението си на съвместна пресконференция в Брюксел с молдовския премиер Василе Тофан.

Междувременно Русия засили въздушните си удари по украинската енергийна инфраструктура. В края на миналия месец бяха атакувани обекти в района на Киев и други части на страната.

На този фон молдовското министерство на отбраната съобщи, че три дрона са навлезли във въздушното пространство на страната в рамките на един ден. Молдова граничи с Украйна и не е член на НАТО.

Миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц също предупреди за засилване на хибридните действия, които според германските власти са свързани с Русия.

Москва отхвърля обвиненията на западни правителства и разузнавателни служби, че стои зад подобни действия.