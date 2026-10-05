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Русия: Украйна атакува Запорожката АЕЦ, има загинал

Русия: Украйна атакува Запорожката АЕЦ, има загинал
АР/БТА

Това заяви ръководителят на руската държавна ядрена корпорация Алексей Лихачов

Украински дронове са атакували две съоръжения на Запорожката атомна електроцентрала през нощта срещу понеделник, но няма опасност за ядрената безопасност, заяви ръководителят на руската държавна ядрена корпорация Алексей Лихачов.

При атаката е загинал шофьор, който е доставял храна за служителите на централата, съобщи Лихачов.

По думите му сред поразените обекти са лабораторна сграда и съоръжение за преработка на радиоактивни отпадъци.

Русия пое контрола над Запорожката АЕЦ в първите седмици след началото на войната през 2022 г. Оттогава Москва и Киев многократно се обвиняват взаимно в действия, които създават риск за безопасността на ядреното съоръжение.

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