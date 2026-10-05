Новини
Търси
Подкаст
Свят

Нови руски удари по Украйна: един загинал и шестима ранени

Нови руски удари по Украйна: един загинал и шестима ранени
АР/БТА

В Полтавска област атака с безпилотен летателен апарат е засегнала обект от енергийната инфраструктура

Един човек е загинал, а шестима са били ранени при руски въздушен удар по Харков, втория по големина град в Украйна, съобщи кметът Игор Терехов в „Телеграм“, цитиран от Ройтерс.

В Полтавска област атака с безпилотен летателен апарат е засегнала обект от енергийната инфраструктура и е оставила около 22 000 потребители временно без електрозахранване, съобщи началникът на областната военна администрация Виталий Диакивнич, цитиран от Укринформ.

По думите му е регистрирано попадение по енергиен обект, в резултат на което е било прекъснато електроснабдяването на хиляди потребители.

По предварителни данни няма пострадали при атаката в Полтавска област. Екипи на „Полтаваобленерго“ работят по възстановяването на електрозахранването.

Още по темата

Зеленски обяви, че Русия дава технологии за реактивни дронове на Северна Корея

Зеленски обяви, че Русия дава технологии за реактивни дронове на Северна Корея

Украйна заяви, че е неутрализирала половината нефтени мощности на Москва

Украйна заяви, че е неутрализирала половината нефтени мощности на Москва

Мерц обяви 1,3 млрд. евро за Украйна на 5 км от взрив на дрон

Мерц обяви 1,3 млрд. евро за Украйна на 5 км от взрив на дрон

Русия съобщи за удар по товарен кораб край Одеса, превозвал оръжия за Украйна

Русия съобщи за удар по товарен кораб край Одеса, превозвал оръжия за Украйна

Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва

Украйна ще удвои ударите по руските рафинерии в отговор на "новата доктрина" на Москва

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Водещи

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

  • Преди 5 минути
Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

  • Преди 5 минути
Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

  • Преди 6 минути
Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

  • Преди 12 минути
Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 19 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 28 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 37 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела