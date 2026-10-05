Нови руски удари по Украйна: един загинал и шестима ранени

Един човек е загинал, а шестима са били ранени при руски въздушен удар по Харков, втория по големина град в Украйна, съобщи кметът Игор Терехов в „Телеграм“, цитиран от Ройтерс.

В Полтавска област атака с безпилотен летателен апарат е засегнала обект от енергийната инфраструктура и е оставила около 22 000 потребители временно без електрозахранване, съобщи началникът на областната военна администрация Виталий Диакивнич, цитиран от Укринформ.

По думите му е регистрирано попадение по енергиен обект, в резултат на което е било прекъснато електроснабдяването на хиляди потребители.

По предварителни данни няма пострадали при атаката в Полтавска област. Екипи на „Полтаваобленерго“ работят по възстановяването на електрозахранването.