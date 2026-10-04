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Зеленски обяви, че Русия дава технологии за реактивни дронове на Северна Корея

Зеленски обяви, че Русия дава технологии за реактивни дронове на Северна Корея
АП/БТА

През последните седмици Москва рязко увеличи използването на реактивни безпилотни апарати срещу Украйна, която до момента няма други ефективни средства за противодействие освен бойната си авиация

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че според него Русия може да е споделила технология за реактивни дронове със своя дългогодишен съюзник Северна Корея. Информацията предава Ройтерс.

През последните седмици Москва рязко увеличи използването на реактивни безпилотни апарати срещу Украйна, която до момента няма други ефективни средства за противодействие освен бойната си авиация. По-рано във войната Пхенян достави на Русия милиони артилерийски снаряди, а впоследствие предостави и балистични ракети, които руската армия редовно използва за атаки срещу украински градове.

Запитан дали Русия е споделила със Северна Корея технологията зад най-новото си поколение реактивни дронове, Зеленски отговори пред журналисти: „Да, разбира се.“

„Те (Русия) споделят всички технологии със Северна Корея. Не знам за балистичните и т.н., но мисля, че да, защото Северна Корея им помогна с ракети“, добави украинският държавен глава.

Южна Корея и западните страни и преди са изразявали загриженост, че Пхенян може да получава помощ от Москва за разработване на оръжия в замяна на подкрепата си в Украйна. Освен това хиляди севернокорейски войници бяха изпратени в Русия, за да натрупат боен опит във войната.

Същевременно Сеул и Киев са въвлечени в дипломатически спор, откакто миналия месец Зеленски обяви пред Общото събрание на ООН, че Украйна е прехвърлила на Южна Корея двама севернокорейски военнопленници, пленени, докато са се сражавали на страната на Русия.

Южнокорейският президент И Дже-мьонг в петък заплаши със неназовани мерки срещу Украйна, освен ако Киев не признае споразумение за конфиденциалност (което според Сеул е покривало трансфера) и не поднесе извинение.

„Южна Корея ни поиска да им дадем севернокорейските войници. Между другото, според тяхната конституция, те са техни граждани... така че им дадохме тези двама души“, заяви Зеленски, без да коментира директно изявленията на И Дже-мьонг.

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