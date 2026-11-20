Старши треньорът Жозе Моуриньо, заяви, че в Реал Мадрид няма привилегировани футболисти и всеки трябва да си заслужи правото да бъде титуляр.

Крилото Винисиус Жуниор пропусна четирите мача от Ла Лига преди международната пауза, а преди завръщането му в състава на Реал, Моуриньо беше попитан дали той ще може да се върне към оптималната си форма и дали ще остане на резервната скамейка в двубоя срещу Селта Виго в събота.

"Титуляр, резерва, на трибуните... няма значение. Тук няма футболисти с привилегии, които трябва да играят по право. Всички работят в името на отбора", заяви португалският специалист на пресконференция.

Наставникът на "кралския клуб" коментира и потенциалното напускане на нападателя Ендрик през януарския трансферен прозорец.

"Много го ценя и моите началници знаят, че той е важен за мен, но Реал Мадрид е по-важен от него. Вече получихте отговор, както и онези, които пишат по темата, и агентите, които изпращат разни неща", каза той.

Жозе Моуриньо даде и своето мнение за слуховете относно 16-годишния Джей Джей Гейбриъл, който е близо до подписване с Реал Мадрид, след като се сбогува с Манчестър Юнайтед през тази седмица.

"Не знам нищо... нищо. Имам връзка с футболистите, с които работя тук. Не с тези, които не са част от отбора", категоричен беше португалецът.

За Реал Мадрид предстои серия от три поредни домакинства - в първенството срещу Селта Виго утре вечер, в Шампионската лига срещу ПСВ Айндховен във вторник и срещу Алавес на 28 ноември, също в Ла Лига.