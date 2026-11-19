Реал Мадрид възнамерява да предложи нов договор на Джуд Белингам със значително увеличение на заплатата, съобщава Diario Sport. Според испанското издание седмичното възнаграждение на 23-годишния полузащитник може да нарасне от около 240 000 до 480 000 паунда.

При споразумение Белингам би се изравнил по заплата с Винисиус Жуниор, който през лятото подписа нов шестгодишен договор. Според посочените суми най-високоплатеният футболист на Реал остава Килиан Мбапе с приблизително 500 000 паунда седмично.

Настоящият договор на Белингам е до юни 2029 г., но ръководството го вижда като ключова фигура в дългосрочните си планове и като възможен бъдещ капитан. От пристигането си от Борусия Дортмунд през 2023 г. англичанинът е записал 156 мача и 51 гола за мадридчани във всички турнири. През този сезон той има пет попадения и четири асистенции в 16 срещи.

Подготвяното предложение идва, след като Реал удължи договора на друг от водещите си млади футболисти. Арда Гюлер е обвързан с клуба до лятото на 2032 г.