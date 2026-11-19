Фратрия победи Добруджа с 5:0 като гост в отложен мач от 14-ия кръг на Втора лига. Георги Трифонов отбеляза хеттрик срещу бившия си отбор, а Румен Руменов и Георги Атанасов добавиха по едно попадение.

Успехът е втори пореден и девети от началото на сезона за Фратрия. Тимът заема четвърто място с 31 точки, само на една зад втория Вихрен и третия Черноморец.

Добруджа допусна деветата си загуба през сезона след две поредни равенства. Отборът от Добрич остава в зоната на изпадащите на предпоследното 17-о място с 11 точки.

В 17-ия кръг Фратрия ще приеме Янтра на 24 ноември, а Добруджа ще гостува на Монтана два дни по-рано.