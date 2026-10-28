Монтана шокира Фратрия в края и се върна на победния път

Монтана победи Фратрия с 2:1 като гост в мач от 13-ия кръг на Втора лига. Победното попадение в срещата падна в шестата минута на добавеното време и беше дело на Георги Каракашев. Преди това гостите поведоха в 36-ата минута чрез Стефан Каменов, а в началото на втората част Билал Кандуси изравни.

След този мач "братлетата" остават с 22 точки на четвърто място във временното класиране. Монтана е 15-и с 14 точки, като прекъсна серията си от пет поредни загуби в първенството.

Монтана поведе в 36-ата минута. Тогава Мартин Милушев напредна отдясно и намери Стефан Каменов. Първият удар на халфа беше блокиран, но при повторния той се разписа за 0:1.

В 52-ата минута Фратрия изравни. Тимур Кораблин изведе Билал Кандуси сам срещу вратаря и испанецът изравни.

Гостите стигнаха до успеха в 96-ата минута. Велислав Василев подаде към Джан Хасан в наказателното поле. Той продължи към Георги Каракашев, който с премерен удар се разписа за крайното 1:2.