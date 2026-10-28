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Проверяват за замърсяване на Черно море след атаката край Шабла, корабът превозвал опасни товари

Проверяват за замърсяване на Черно море след атаката край Шабла, корабът превозвал опасни товари
БТА

При първоначалния оглед не са открити следи от замърсяване

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) започна проверки за евентуално замърсяване на Черно море след атаката с морски дронове срещу контейнеровоз край Шабла. При първоначалния оглед не са установени видими следи от замърсяване, съобщиха от ведомството.

Според предоставения корабен манифест на борда са превозвани литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими вещества, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси. Сред останалите товари са хранителни продукти, строителни материали и техника.

При огледите в района на Шабла и залив Болата край нос Калиакра не са открити нефтени петна или видими изменения на морската повърхност.

В четвъртък, 29 октомври, екипи на Басейнова дирекция - Черноморски район и Изпълнителната агенция по околната среда ще вземат проби от морската вода при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Лабораторните изследвания ще проверят за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили, метали и други показатели за качеството на водата. Предвидено е и вземане на проби непосредствено около атакувания контейнеровоз.

От МОСВ уточняват, че проверките се извършват съвместно с Министерството на отбраната и Министерството на транспорта. Резултатите от анализите ще бъдат публично оповестени.

Припомняме, че по-рано в сряда контейнеровоз, плаващ под либерийски флаг от Хайфа към Констанца, беше атакуван от три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла.

На борда са се намирали 18 моряци, които са били спасени при операция с участието на Военноморските сили и "Гранична полиция".

Към момента няма потвърдено замърсяване на морската вода, като окончателна оценка ще бъде направена след лабораторните изследвания.

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