Етър поднови договора на един от водещите си футболисти

Етър Велико Търново официално поднови договора на един от основните си футболисти - Анастас Пемперски. "Болярите" подчертаха, че удължаването на контрактите на водещите им играчи е част от тяхната стратегия.

Ето какво написаха от Етър:

"Скъпи приятели, фенове и боляри,



С радост ви съобщаваме, че днес ръководството на ФК Етър в лицето на Председателя на УС - Любомир Филипов, постигна договорка за удължаване на договора на един от водещите футболисти в състава – Анастас Пемперски!



Вярваме, че когато има желание, постоянство и работа, резултатите не закъсняват! Продължаваме да градим отбор с характер, амбиция и ясна визия за бъдещето.



Въпреки продължаващите затруднения, ръководството на клуба не се отказва от своята основна цел – Последователно и устойчиво развитие на Етър, изграждане на конкурентоспособен отбор и създаване на стабилна основа за бъдещи успехи. Знаем, че пътят не е лесен. Работим в условията на сериозни финансови предизвикателства, но вярваме, че с правилни решения, постоянство и ясна стратегия можем да продължим напред. За нас развитието на клуба не е еднократна цел, детска мечта или илюзия, а дългосрочен процес, който изисква търпение, отговорност и отдаденост.



Удължаването на договорите на водещите ни футболисти е важна част от тази стратегия. Стремим се да запазим ядрото на отбора, да надграждаме постигнатото и да създаваме конкурентна среда, в която младите български футболисти да се развиват, да израстват и да защитават с гордост виолетовата фланелка.



На Наско пожелаваме преди всичко здраве, още много футболни успехи и незабравими моменти с екипа на Етър! Нека продължаваме да вървим заедно към целите, които сме си поставили!



ЗАЕДНО ИЗГРАЖДАМЕ БЪДЕЩЕТО! САМО ЕТЪР!"