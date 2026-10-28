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Генералният директор на сръбската обществена телевизия подаде оставка

Генералният директор на сръбската обществена телевизия подаде оставка

Информацията беше съобщена от сръбската редакция на „Евронюз“

Генералният директор на Радио и телевизия Сърбия (РТС) Маня Гърчич е подала оставка на фона на засилващото се недоволство срещу ръководството на обществената медия. Информацията беше съобщена от сръбската редакция на „Евронюз“.

Решението идва след призиви за кадрови промени в телевизията, отправени както от нейни служители, така и от представители на Студентската листа, която спечели парламентарните избори в Сърбия в неделя.

Студенти и журналисти поискаха промени в РТС

Представители на победилата на изборите Студентска листа и част от работещите в обществената медия настояха за оставките не само на ръководството, но и на водещите и редакторите на централната новинарска емисия.

Исканията поставиха под засилен натиск управлението на РТС непосредствено след парламентарния вот.

Гърчич първоначално отказвала да се оттегли

През последните дни Маня Гърчич е провела разговори с представители на синдикалните организации в обществената медия.

Според по-ранни публикации в сръбските медии по време на тези срещи тя е заявила, че няма намерение да напуска поста си.

Въпреки първоначалната си позиция Гърчич впоследствие е подала оставка.

Към момента не се съобщават подробности за мотивите ѝ, нито кой ще поеме ръководството на Радио и телевизия Сърбия след нейното оттегляне.

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