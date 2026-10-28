Марта Кос: Сърбия трудно ще напредва към ЕС без промяна в политиката си към Русия

Сърбия трудно ще напредва по пътя към членство в Европейския съюз, ако не съобрази външната си политика и политиката си на сигурност с тази на Общността. Особено важна е позицията на Белград по отношение на Русия и войната в Украйна. Това заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос.

Попитана дали Сърбия може да се присъедини към ЕС, без да наложи санкции на Русия, Кос подчерта, че подобен сценарий би направил европейската интеграция на страната изключително трудна.

„Страна, която не се присъединява към нас по отношение на стратегически интереси, като например външната политика и политиката на сигурност и общ отговор на Русия, особено в контекста на войната на Русия в Украйна, няма да може да постигне напредък. Това ще бъде много, много трудно“, заяви европейският комисар.

Кос уточни, че Европейският съюз все още не е започнал преговори с новото сръбско правителство. По думите ѝ първо трябва да бъде сформиран кабинет в Белград, след което ще стане ясно дали и по какъв начин ще продължи сътрудничеството с европейските институции.

Изявлението поставя акцент върху очакванията на ЕС Сърбия да съгласува позициите си по ключови външнополитически и въпроси на сигурността с тези на Общността, включително по отношение на руската агресия срещу Украйна.