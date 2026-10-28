Метеоролози отчитат риск от нахлуване на арктически студ

Синоптиците следят интересен процес, който може да пренареди времето през следващите седмици. Компютърният модел за прогнози ECMWF показва, че в началото на ноември така нареченият „полярен вихър“ в небето над Арктика може сериозно да се разцепи на две части. Ако това се случи, леденият въздух от севера по-лесно ще се спусне на юг към нашите ширини. От „Метео Балканс“ обаче успокояват, че това не означава автоматично, че ни чака страшна и незапомнена зима.

За да разберем какво се случва, трябва да си представим полярния вихър като гигантски въртящ се пумпал от студен въздух над Северния полюс. Когато този пумпал е силен и се върти бързо, той заключва студа на север и при нас времето остава по-меко. Понякога обаче се случва обратното – въздухът високо в атмосферата рязко се затопля. Това явление се нарича внезапно стратосферно затопляне. То действа като спирачка за пумпала, кара го да се забави, да се премести или направо да се раздели на две. Когато вихърът се разпадне, студът „изтича“ към Европа и Америка.

Дали това ще се случи сега, все още не е напълно сигурно. Дългосрочните прогнози се променят бързо и синоптиците изчакват следващите изчисления, за да потвърдят сценария. Дори леденият въздух да тръгне на юг, на него ще му трябват няколко седмици, за да стигне до земната повърхност. Времето през зимата зависи и от други големи процеси в океаните, като топлото течение Ел Ниньо в Тихия океан и температурните промени в Атлантика. Тези системи си взаимодействат по сложен начин и нито една от тях не може сама да реши каква ще бъде зимата.

Ако разцепването на вихъра стане реалност, Източните щати в Америка вероятно ще измръзнат под мощни снежни бури. В Европа нещата предстои да се изяснят. Студът може да се насочи право към Централна и Източна Европа, но има голям шанс да се излее над Азия или Америка, а нашият континент да остане недокоснат.

За България всичко ще зависи от това къде точно ще се позиционират зоните с високо и ниско налягане и откъде ще минат прочутите средиземноморски циклони. Те решават дали едно нахлуване на студен въздух ще ни донесе дебел сняг и виелици, или просто ще премине с малко вятър и леко застудяване. Затова за момента няма място за паника – предстои да разберем дали полярният вихър просто ще се разклати за кратко, или наистина ще отключи ранна зима.