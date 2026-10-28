Новини
Търси
Подкаст
Общество

Метеоролози отчитат риск от нахлуване на арктически студ

Метеоролози отчитат риск от нахлуване на арктически студ
АП/БТА

Времето през зимата зависи и от други големи процеси в океаните, като топлото течение Ел Ниньо в Тихия океан и температурните промени в Атлантика

Синоптиците следят интересен процес, който може да пренареди времето през следващите седмици. Компютърният модел за прогнози ECMWF показва, че в началото на ноември така нареченият „полярен вихър“ в небето над Арктика може сериозно да се разцепи на две части. Ако това се случи, леденият въздух от севера по-лесно ще се спусне на юг към нашите ширини. От „Метео Балканс“ обаче успокояват, че това не означава автоматично, че ни чака страшна и незапомнена зима.

За да разберем какво се случва, трябва да си представим полярния вихър като гигантски въртящ се пумпал от студен въздух над Северния полюс. Когато този пумпал е силен и се върти бързо, той заключва студа на север и при нас времето остава по-меко. Понякога обаче се случва обратното – въздухът високо в атмосферата рязко се затопля. Това явление се нарича внезапно стратосферно затопляне. То действа като спирачка за пумпала, кара го да се забави, да се премести или направо да се раздели на две. Когато вихърът се разпадне, студът „изтича“ към Европа и Америка.

Дали това ще се случи сега, все още не е напълно сигурно. Дългосрочните прогнози се променят бързо и синоптиците изчакват следващите изчисления, за да потвърдят сценария. Дори леденият въздух да тръгне на юг, на него ще му трябват няколко седмици, за да стигне до земната повърхност. Времето през зимата зависи и от други големи процеси в океаните, като топлото течение Ел Ниньо в Тихия океан и температурните промени в Атлантика. Тези системи си взаимодействат по сложен начин и нито една от тях не може сама да реши каква ще бъде зимата.

Ако разцепването на вихъра стане реалност, Източните щати в Америка вероятно ще измръзнат под мощни снежни бури. В Европа нещата предстои да се изяснят. Студът може да се насочи право към Централна и Източна Европа, но има голям шанс да се излее над Азия или Америка, а нашият континент да остане недокоснат.

За България всичко ще зависи от това къде точно ще се позиционират зоните с високо и ниско налягане и откъде ще минат прочутите средиземноморски циклони. Те решават дали едно нахлуване на студен въздух ще ни донесе дебел сняг и виелици, или просто ще премине с малко вятър и леко застудяване. Затова за момента няма място за паника – предстои да разберем дали полярният вихър просто ще се разклати за кратко, или наистина ще отключи ранна зима.

Още по темата

Облачно време утре с валежи от дъжд и сняг в части от страната

Облачно време утре с валежи от дъжд и сняг в части от страната

Пускат парното в София от 29 октомври

Пускат парното в София от 29 октомври

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Камион с изтекъл технически преглед е участвал в катастрофата с две жертви на пътя Русе – София

Камион с изтекъл технически преглед е участвал в катастрофата с две жертви на пътя Русе – София

Погребват Слави Бинев тази събота

Погребват Слави Бинев тази събота

Водещи

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

  • Току-що
Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

  • Преди 6 минути
Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

  • Преди 8 минути
Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

  • Преди 8 минути
Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

  • Преди 18 минути
България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

  • Преди 20 минути
Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

  • Преди 22 минути
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

  • Преди 27 минути
100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

  • Преди 37 минути
Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

  • Преди 37 минути
МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

  • Преди 43 минути
Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

  • Преди 46 минути