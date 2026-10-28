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Министър Стоянов потвърди за ударен с три дрона кораб в Черно море

Министър Стоянов потвърди за ударен с три дрона кораб в Черно море
Снимка: БТА

Той каза това по време на официалното изявление след срещата с колегите си от Румъния и Турция

Срещата между военните министри на България, Румъния и Турция е ясен знак за споделена отговорност. Трите страни са единни в позицията си, че категорично отричаме атаките с дронове в Черно море, които застрашават сигурността. Това заяви българският военен министър Димитър Стоянов, четейки декларацията, приета от тримата министри по време на срещата в София.

Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз в Черно море с три морски дрона, потвърди информацията Стоянов.

"Като Черноморски държави имаме обща отговорност за сигурността и корабоплаването в региона. Призоваваме за спиране на атаките. Настояваме за стриктно спазване на международното право", изчете Стоянов съвместният текст, приет от тримата министри.

Той увери, че страната ни, съвместно с морските ни съседи, ще работи за гарантиране свободата на корабоплаване. Договорихме среща на политическо ниво в Букурещ и на военна експертиза в Анкара, каза министър Стоянов.

 

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