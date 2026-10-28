Майкъл Карик и Бруно Фернандеш се помириха

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик и капитанът на отбора Бруно Фернандеш са изгладили отношенията помежду си, информира "Скай спортс". Двамата са провели среща на четири очи във вторник сутринта на тренировъчната база на "червените дяволи".

След това е имало среща и с останалите играчи в отбора, като всички са си обещали да направят усилия да обърнат хода на сезона на английския клуб.

Разговорът между Карик и Фернандеш е бил откровен, а след него се очаква халфът да се върне в титулярния състав за предстоящото гостуване на Челси в събота. Португалецът остана неизползвана резерва в домакинството на Борнемут, загубено с 0:3.

Манчестър Юнайтед е в серия от осем мача без победа, като загуби пет от тях.