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Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция
Facebook/ PFC Ludogorets 1945

Кристофер Аугустсон може да поеме младежката формация на "тре кронур"

Бившият треньор в Лудогорец Кристофер Аугустсон е сред основните кандидати за нов селекционер на младежкия национален отбор на Швеция. 47-годишният специалист беше част от щаба на Пер-Матиас Хьогмо в Разград. 

В интервю за Fotbollskanalen Аугустсон сподели, че е готов да поеме младежкия тим на "тре кронур", но все още не е провел разговори с местната федерация. 

"Мисля, че беше изключително приятно да бъда част от екипа при последния лагер. Работата е доста по-различна от клубния футбол, но в същото време позицията в националния отбор до 21 години е сред най-хубавите, които можеш да получиш. Разбира се, че това е нещо, от което се интересувам, но също така трябва първо да бъда потърсен и има много неща, които трябва да се напаснат", заяви Аугустсон. 

Кристофер Аугустсон се раздели официално с Лудогорец през август.

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