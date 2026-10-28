Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бившият треньор в Лудогорец Кристофер Аугустсон е сред основните кандидати за нов селекционер на младежкия национален отбор на Швеция. 47-годишният специалист беше част от щаба на Пер-Матиас Хьогмо в Разград.

В интервю за Fotbollskanalen Аугустсон сподели, че е готов да поеме младежкия тим на "тре кронур", но все още не е провел разговори с местната федерация.

Christofer Augustsson serait pressenti pour devenir le nouveau sélectionneur des U21 suédois ! 🔜🇸🇪 Ancien sélectionneur des U18 suédois, il a occupé ces dernières saisons des postes d'entraîneur adjoint à Mjällby et au Ludogorets. 🗞️ @ftransfers https://t.co/HXww2Q6clz — Nordisk Suède 🇸🇪 (@Nordisk_Suede) October 27, 2026

"Мисля, че беше изключително приятно да бъда част от екипа при последния лагер. Работата е доста по-различна от клубния футбол, но в същото време позицията в националния отбор до 21 години е сред най-хубавите, които можеш да получиш. Разбира се, че това е нещо, от което се интересувам, но също така трябва първо да бъда потърсен и има много неща, които трябва да се напаснат", заяви Аугустсон.

Кристофер Аугустсон се раздели официално с Лудогорец през август.