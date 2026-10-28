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ЕК: Европейското законодателство не разрешава възобновяване на доставките от Русия на изкопаеми горива

ЕК: Европейското законодателство не разрешава възобновяване на доставките от Русия на изкопаеми горива
Снимка: БТА

Да не забравяме, че Русия едностранно спря доставките за ЕС, припомнят от ЕК

Европейското законодателство не позволява възобновяването на доставките от Русия на изкопаеми горива, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с възможността за възстановяване на доставките по газопровода "Северен поток".

Независимо от развитието на войната в Украйна, европейското законодателство предвижда прекратяване на тези доставки до края на следващата година, поясни той. Говорителят добави, че ЕК не взима решенията дали посоченият газопровод да бъде отново използван.

Научихме каква е цената на зависимостта от вноса на руски изкопаеми горива, да не забравяме, че Русия спря едностранно доставките за ЕС (при началото на войната в Украйна - бел. кор.), отбеляза той. За нас водещата задача е войната да свърши, а дотогава енергийните санкции на ЕС срещу Русия ще останат в сила, допълни говорителят. Русия използваше доставките на изкопаеми горива като оръжие и няма да забравим това, каза той.

Досега Русия не е показала воля за прекратяване на войната, обобщи говорителят. Според него руският президент Владимир Путин не показва готовност да се включи в мирни преговори за Украйна.

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