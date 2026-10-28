Катар с нов мирен план, Иран го отхвърли като неприемлив

Катарските посредници са представили на Иран нов проект за споразумение с цел прекратяване на войната със САЩ и Израел, съобщи източник, запознат с преговорите. Висш ирански служител обаче побърза да контрира, заявявайки, че Доха е предложила единствено неприемливи идеи, които не представляват реална оферта. Информацията обобщава Ройтерс.

Според източника, който не е ирански гражданин, новият мирен план за прекратяване на осеммесечния конфликт е бил внесен в неделя. В момента Техеран го разглежда, като официален отговор се очаква до края на седмицата. Катар, съвместно с Пакистан, води посредническите усилия за спиране на войната, която парализира глобалното корабоплаване и нефтените доставки, а наскоро се разпространи и на териториите на Саудитска Арабия и Йемен.

Проектът на Доха начертава седемдневен график, съобразен с опасенията на Вашингтон и Техеран. Той залага ежедневни стъпки за изграждане на доверие, които двете страни трябва да предприемат. Графикът може да влезе в сила още в началото на следващата седмица, като няколко държави ще се наемат да бъдат гаранти на сделката.

Малко след изтичането на тази информация обаче висш ирански представител, участващ в преговорите, отсече, че предложенията на Катар са неприемливи идеи, а не реална оферта. Той допълни, че курсът на Техеран за пълна липса на компромиси по ядрения въпрос остава непроменен.

Вашингтон настоява десетилетната ядрена програма на Иран да бъде включена в преговорите за мир още от самото начало. Техеран обаче поставя като предварително условие вдигането на американската блокада над иранските пристанища и отмяната на санкциите върху износа на ирански петрол. Иран отхвърля опасенията на Запада, че ядрените му разработки имат военен характер.

В края на септември Иран предложи друг седемдневен план. Тогава външният министър Абас Аракчи обяви, че Ормузкият проток – един от най-важните енергийни коридори в света – може да бъде отворен при определени условия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче отхвърли това предложение, което наложи новата катарска совалка. Сегашният проект е различен от септемврийския, въпреки че точните детайли по него остават неясни.