Новини
Търси
Подкаст
Свят

Катар с нов мирен план, Иран го отхвърли като неприемлив

Катар с нов мирен план, Иран го отхвърли като неприемлив
АП/БТА

Вашингтон настоява десетилетната ядрена програма на Техеран да бъде включена в преговорите за мир още от самото начало

Катарските посредници са представили на Иран нов проект за споразумение с цел прекратяване на войната със САЩ и Израел, съобщи източник, запознат с преговорите. Висш ирански служител обаче побърза да контрира, заявявайки, че Доха е предложила единствено неприемливи идеи, които не представляват реална оферта. Информацията обобщава Ройтерс.

Според източника, който не е ирански гражданин, новият мирен план за прекратяване на осеммесечния конфликт е бил внесен в неделя. В момента Техеран го разглежда, като официален отговор се очаква до края на седмицата. Катар, съвместно с Пакистан, води посредническите усилия за спиране на войната, която парализира глобалното корабоплаване и нефтените доставки, а наскоро се разпространи и на териториите на Саудитска Арабия и Йемен.

Проектът на Доха начертава седемдневен график, съобразен с опасенията на Вашингтон и Техеран. Той залага ежедневни стъпки за изграждане на доверие, които двете страни трябва да предприемат. Графикът може да влезе в сила още в началото на следващата седмица, като няколко държави ще се наемат да бъдат гаранти на сделката.

Малко след изтичането на тази информация обаче висш ирански представител, участващ в преговорите, отсече, че предложенията на Катар са неприемливи идеи, а не реална оферта. Той допълни, че курсът на Техеран за пълна липса на компромиси по ядрения въпрос остава непроменен.

Вашингтон настоява десетилетната ядрена програма на Иран да бъде включена в преговорите за мир още от самото начало. Техеран обаче поставя като предварително условие вдигането на американската блокада над иранските пристанища и отмяната на санкциите върху износа на ирански петрол. Иран отхвърля опасенията на Запада, че ядрените му разработки имат военен характер.

В края на септември Иран предложи друг седемдневен план. Тогава външният министър Абас Аракчи обяви, че Ормузкият проток – един от най-важните енергийни коридори в света – може да бъде отворен при определени условия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче отхвърли това предложение, което наложи новата катарска совалка. Сегашният проект е различен от септемврийския, въпреки че точните детайли по него остават неясни.

Още по темата

Абас Арагчи: Връщането към дипломацията със САЩ не е невъзможно

Абас Арагчи: Връщането към дипломацията със САЩ не е невъзможно

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си

Военните разходи на САЩ за войната с Иран надхвърлиха 47 млрд. долара

Военните разходи на САЩ за войната с Иран надхвърлиха 47 млрд. долара

Иранският президент: За да има преговори, САЩ трябва да отменят санкциите

Иранският президент: За да има преговори, САЩ трябва да отменят санкциите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Унгария затяга правилата за електрическите тротинетки след мащабно обществено допитване

Унгария затяга правилата за електрическите тротинетки след мащабно обществено допитване

Българска следа при разбита нелегална фабрика за цигари в Словения

Българска следа при разбита нелегална фабрика за цигари в Словения

ЕС планира разширяване на мрежите за пренос на горива към източния фланг на НАТО

ЕС планира разширяване на мрежите за пренос на горива към източния фланг на НАТО

Южна Корея глоби Google и Apple с 47,6 млн. долара

Южна Корея глоби Google и Apple с 47,6 млн. долара

Броят на жертвите при железопътната катастрофа в Испания продължава да расте

Броят на жертвите при железопътната катастрофа в Испания продължава да расте

Водещи

МВнР: Няма данни за пострадали българи при катастрофата с влакове в Испания

МВнР: Няма данни за пострадали българи при катастрофата с влакове в Испания

  • Преди 4 минути
Десислав Трайков за "Таралеж": Има и други случаи на помилвани осъдени за тежки престъпления

Десислав Трайков за "Таралеж": Има и други случаи на помилвани осъдени за тежки престъпления

Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

76-годишен от Разградско получи година и три месеца затвор заради кокаин с цел разпространение

76-годишен от Разградско получи година и три месеца затвор заради кокаин с цел разпространение

АПИ ще отчита всяка седмица напредъка по ремонта на тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

АПИ ще отчита всяка седмица напредъка по ремонта на тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

  • Преди 16 минути
Септември с тежка загуба в Младежката лига на УЕФА

Септември с тежка загуба в Младежката лига на УЕФА

  • Преди 18 минути
Унгария затяга правилата за електрическите тротинетки след мащабно обществено допитване

Унгария затяга правилата за електрическите тротинетки след мащабно обществено допитване

  • Преди 19 минути
Медведев обърна първия сет и започна с победа във Виена

Медведев обърна първия сет и започна с победа във Виена

  • Преди 28 минути
Кабинетът уверява: Няма да има орязване на обещаните увеличения в Бюджет 2027

Кабинетът уверява: Няма да има орязване на обещаните увеличения в Бюджет 2027

  • Преди 28 минути
Облачно и дъждовно утре, валежите постепенно ще отслабват

Облачно и дъждовно утре, валежите постепенно ще отслабват

  • Преди 30 минути
Билал Бари пред Таралеж: Бурас иска да остане в Левски, но е далеч от нов договор

Билал Бари пред Таралеж: Бурас иска да остане в Левски, но е далеч от нов договор

  • Преди 41 минути
Политическите реакции след поредната атака срещу търговски кораб в Черно море

Политическите реакции след поредната атака срещу търговски кораб в Черно море

  • Преди 45 минути
Шаби Алонсо похвали Флориан Вирц преди срещата между Челси и Ливърпул

Шаби Алонсо похвали Флориан Вирц преди срещата между Челси и Ливърпул

  • Преди 54 минути
Тежка катастрофа с жертва край село Горски извор: кола се удари челно в ТИР

Тежка катастрофа с жертва край село Горски извор: кола се удари челно в ТИР

Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

  • Преди 57 минути