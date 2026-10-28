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Футболни звезди разкритикуваха испанския министър след влаковата катастрофа в Толедо

Футболни звезди разкритикуваха испанския министър след влаковата катастрофа в Толедо
АП/БТА

Маркос Йоренте публикува остро послание към Оскар Пуенте, което беше споделено и от други футболисти

Маркос Йоренте, Даниел Карвахал, Тибо Куртоа, Хоселу и Алекс Баена реагираха в социалните мрежи след тежката влакова катастрофа в испанската провинция Толедо. При сблъсъка между два влака загинаха десетки хора, а причините за инцидента се разследват.

Йоренте публикува съобщение, насочено към министъра на транспорта Оскар Пуенте. Футболистът го разкритикува за активността му в социалните мрежи и настоя за отговорност и внимание към безопасността на обществения транспорт.

„Когато са застрашени човешки животи, минимумът, който може да се изисква от един министър на транспорта, е отговорност, сериозност, безопасност и уважение“, се казва в посланието.

Публикацията беше споделена от Куртоа и Карвахал, както и от Хоселу и Баена. В нея се отправят и критики към политиците, че според автора отделят повече внимание на споровете в социалните мрежи, отколкото на задълженията си.

Два високоскоростни влака се сблъскаха в сряда край Урда, в провинция Толедо. Първоначалните данни за жертвите се променят, а властите продължават спасителните действия и изясняването на обстоятелствата около трагедията.

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