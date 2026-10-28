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Зверската влакова катастрофа в Испания: Проблем със системата и човешка грешка са евентуалните причини

Зверската влакова катастрофа в Испания: Проблем със системата и човешка грешка са евентуалните причини
БТА

Разследването продължава

Двойна човешка грешка след повреда в системата за управление на железопътното движение е основната версия за тежката влакова катастрофа в Испания, при която загинаха най-малко 30 души. Според първоначалните данни диспечер е разрешил на високоскоростен влак да продължи движението си с нормална скорост, въпреки че на 25 километра пред него е имало спряла композиция. Разследващите определят действията му като трудно обясними, съобщава испанският вестник „Ел Паис“.

Трагедията се разигра в района на гара Урда, провинция Толедо. Високоскоростен влак AVE се удари в задната част на спряла композиция на компанията Iryo.

Властите се опасяват, че броят на загиналите може да нарасне.

Диспечерът разрешил движение с нормална скорост въпреки спрелия влак

Според източници от испанското правителство, цитирани от „Ел Паис“, първоначалното разследване е установило две сериозни нарушения на процедурите за безопасност.

Първото е свързано с решението на служител на железопътния инфраструктурен оператор Adif да разреши потеглянето на влака AVE, въпреки че пред него е имало друга композиция, която не е успяла да възобнови движението си.

Второто нарушение е разпореждането влакът да продължи с нормална скорост.

При подобна ситуация, когато автоматизираната система за контрол не функционира, правилата изискват влаковете да се движат в специален режим с максимална скорост от 40 км/ч.

Това би осигурило на машиниста значително повече време за реакция при възникване на опасност.

Още по-сериозни въпроси поражда фактът, че информацията за спрялата композиция е била видима на екраните в диспечерския център.

Въпреки това през времето, необходимо на AVE да измине 25-те километра до мястото на сблъсъка, не е било подадено разпореждане за спиране.

Как се е стигнало до катастрофата?

По предварителни данни инцидентът е предшестван от неизправност в автоматизираната система за безопасност LZB, използвана за контрол на високоскоростното железопътно движение.

Повредата е довела до автоматичното спиране на около шест влака в района на произшествието – по три от двете страни на засегнатия участък.

Осем минути по-късно управлението е преминало в ръчен режим и диспечерският център е разрешил на композициите да продължат пътуването си.

Един от влаковете на Iryo обаче е останал неподвижен по причини, които все още се изясняват.

В същото време приближаващият AVE е получил разрешение да се движи без допълнителни ограничения.

Машинистът не е разполагал с автоматично предупреждение за спрелия влак заради неизправността в системата LZB и е разчитал на указанията от контролния център в Аточа.

Останалите четири влака, които са възобновили движението си, не са срещнали препятствия по маршрута си.

В участъка, където е станала катастрофата, композициите могат да развиват скорост до 200 км/ч. Все още не е установено с каква скорост се е движил AVE в момента на сблъсъка.

Най-малко 30 загинали, властите очакват броят им да нарасне

Катастрофата е станала на 118-ия километър от железопътната линия между Мадрид и Андалусия, в района между населените места Мора, Оргас и Урда.

При удара няколко вагона са били тежко разрушени край железопътен насип.

Председателят на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча Емилиано Гарсия-Пахе съобщи, че по предварителни данни най-малко шестима от загиналите са се намирали във влака на Iryo, а други 24 души са пътували в композицията AVE.

Той предупреди, че окончателният брой на жертвите вероятно ще бъде по-висок.

Подобни опасения изразяват и източници от централното испанско правителство.

Проверяват записите от контролния център

Разследващите вече анализират действията на служителите, отговаряли за управлението на движението в момента на катастрофата.

Всички разпореждания на диспечера са били регистрирани както в аудиозаписи, така и в писмен вид.

Според „Ел Паис“ техническите специалисти са прегледали първоначалната документация, която насочва към нарушения на установените правила.

Служителят, подал разпорежданията, е получил съдействие от адвокат и психолог.

Предстои да бъде изяснена и причината за отказа на системата LZB, довел до преминаване към ръчно управление.

Основният въпрос пред разследващите е защо диспечерът е разрешил движение с нормална скорост, след като е разполагал с информация за спрял влак на същата линия.

Засега заключенията за причините за катастрофата са предварителни и предстои да бъдат потвърдени в хода на разследването.

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