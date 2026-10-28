Броят на жертвите при железопътната катастрофа в Испания продължава да расте

Броят на жертвите при тежката железопътна катастрофа край Толедо достигна най-малко 64 души, съобщиха регионалните власти в Кастилия-Ла Манча, цитирани от Ройтерс и ЕФЕ.

Спасителните екипи продължават да претърсват останките от дерайлиралите вагони в търсене на оцелели. По данни на испанската обществена телевизия RTVE при инцидента са ранени 80 души. От тях 30 са приети в болница с по-леки травми, а останалите 50 са с по-сериозни наранявания, като част от пострадалите са в критично състояние.

Испанският премиер Педро Санчес ще посети района на катастрофата, съобщи говорител на правителството.

Според информация на изданието „Диарио“ при сблъсъка са дерайлирали четири вагона. В двата влака са пътували общо над 500 души, а инцидентът е станал в района на община Урда.

Сред първоначалните версии за причините за катастрофата е човешка грешка, съобщават правителствени източници. Според информацията се проверява дали служител от контролния център на гара Аточа в Мадрид не е разрешил на единия влак да продължи движението си, въпреки че по същата линия е имало друг влак и сигнализацията е показвала червена светлина. Разследването трябва да установи дали това обстоятелство е допринесло за трагедията.

След инцидента движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия е преустановено до второ нареждане. Железопътният инфраструктурен оператор е организирал пунктове за помощ на пътниците, засегнати от прекъсването, в Мадрид, Кордоба и Севиля.

Катастрофата е сред най-тежките железопътни инциденти в Испания през последните години и отново поставя въпроса за безопасността и състоянието на железопътната инфраструктура в страната. Във връзка с трагедията политическите партии са прекратили предизборните си кампании.