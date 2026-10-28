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Педро Санчес обяви тридневен национален траур заради влаковата катастрофа

Педро Санчес обяви тридневен национален траур заради влаковата катастрофа
БТА

Загиналите са най-малко 68

Тридневен национален траур в Испания след тежката влакова катастрофа, която стана по-рано в сряда. Най-малко 68 души са загинали при тежкия сблъсък между два влака край Толедо. Броят на жертвите продължава да расте, а спасителните екипи издирват още загинали сред останките от композициите. Испанският премиер Педро Санчес вече е на мястото на инцидента.

Катастрофата се нарежда сред най-тежките железопътни трагедии в съвременната история на Испания. Според Ройтерс това е най-смъртоносният железопътен инцидент в Европа от 2013 г. насам.

Санчес: Недопустимо е да преживеем две подобни трагедии за една година

Испанският министър-председател изрази скръбта си за загиналите и коментира тежките последици от поредния инцидент с високоскоростни влакове в страната.

„Цяла Испания е в траур“, заяви Санчес часове след катастрофата.

„Недопустимо е страна като Испания да преживее две катастрофи с високоскоростни влакове в рамките на една и съща година като тези, на които станахме свидетели“, допълни той.

Премиерът припомни трагедията в Адамус, Андалусия, през януари, когато при железопътна катастрофа загинаха 46 души.

Спасителните операции продължават

По последни данни на испанските власти жертвите на сблъсъка край Толедо са най-малко 68, като не се изключва броят им да се увеличи.

Спасителни екипи продължават да претърсват останките на влаковете в търсене на още тела.

На мястото на трагедията са изпратени линейки, хеликоптери и автомобили на погребални служби.

Една от пострадалите композиции се намира върху повдигнат участък от железопътната линия, където са съсредоточени част от спасителните действия.

Една от най-тежките железопътни катастрофи в Европа

Мащабът на трагедията поставя инцидента сред най-смъртоносните железопътни катастрофи на континента през последните години.

Сблъсъкът край Толедо е втората тежка катастрофа с високоскоростни влакове в Испания от началото на 2026 г., след трагедията в Андалусия през януари.

Докато спасителните операции продължават, страната скърби за десетките загинали.

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