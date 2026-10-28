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МВнР: Няма данни за пострадали българи при катастрофата с влакове в Испания

МВнР: Няма данни за пострадали българи при катастрофата с влакове в Испания
БТА

Най-малко 64 души са загинали, а десетки са ранени при сблъсъка на два влака край Толедо

Към момента няма информация за пострадали български граждани при тежката железопътна катастрофа в Испания, при която загинаха най-малко 64 души. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване на БТА.

Генералното консулство на България във Валенсия продължава да следи ситуацията и поддържа постоянен контакт с местните власти. Дипломатическото ни представителство е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие.

Междувременно премиерът Румен Радев изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите.

"Дълбоко съм натъжен от трагичния влаков инцидент в Испания, който отне човешки животи и рани много хора", написа министър-председателят в социалната мрежа X.

"В този труден момент България е солидарна с народа на Испания", подчерта Радев и пожела бързо възстановяване на пострадалите.

По последни съобщени данни най-малко 64 души са загинали при сблъсъка на два влака в района на Толедо, автономна област Кастилия-Ла Манча.

Испанската обществена телевизия RTVE съобщава за 80 ранени, като 50 от тях са с по-тежки наранявания, а някои се намират в критично състояние.

Спасителните екипи продължават да претърсват останките от дерайлиралите вагони. Причините за тежката катастрофа се изясняват.

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