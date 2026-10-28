ЦСКА разпродаде билетите за завръщането на "Армията"
"Червените" откриват реконструирания си стадион срещу Славия
От ЦСКА обявиха, че всички билети за завръщането на "Армията" са разпродадени. "Червените" ще открият реконструирания си стадион в събота срещу Славия.
"Армейската любов не познава граници!
Билетите за историческия първи мач на ЦСКА на изцяло реконструирания наш дом - „Българска армия“, бяха напълно разпродадени.
Благодарим на всички армейци от всички точки на България и по света за колосалния интерес. ЦСКА е религия за милиони и няма стадион, който да успее да побере всички червени сърца!
Сигурни сме, че в предстоящите важни битки отборът ни ще се радва на същата подкрепа на изключителното ни бижу!
Напред, червените!", написаха от ЦСКА.