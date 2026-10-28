ЦСКА разпродаде билетите за завръщането на "Армията"

От ЦСКА обявиха, че всички билети за завръщането на "Армията" са разпродадени. "Червените" ще открият реконструирания си стадион в събота срещу Славия.

"Армейската любов не познава граници!

Билетите за историческия първи мач на ЦСКА на изцяло реконструирания наш дом - „Българска армия“, бяха напълно разпродадени.



Благодарим на всички армейци от всички точки на България и по света за колосалния интерес. ЦСКА е религия за милиони и няма стадион, който да успее да побере всички червени сърца!



Сигурни сме, че в предстоящите важни битки отборът ни ще се радва на същата подкрепа на изключителното ни бижу!



Напред, червените!", написаха от ЦСКА.