Путин обвини Запада в неоколониализъм и обяви Русия за по-добрия партньор на Африка

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е по-надежден партньор за африканските държави от западните сили, които обвини в продължаваща експлоатация на природните ресурси на континента и използване на дълговата зависимост като инструмент за влияние. Изявлението му беше направено по време на третата среща на върха Русия–Африка в Москва, предаде Ройтерс.

Двудневният форум събира правителствени делегации от 48 африкански държави, включително 22 държавни лидери. Очаква се Путин да проведе поредица от двустранни срещи, посветени на търговията, сигурността, оръжейните сделки и доставките на зърно.

Срещата е част от усилията на Москва да разшири политическото, икономическото и военното си присъствие на африканския континент.

Путин: Западът продължава да мисли като колониална сила

В речта си пред участниците руският президент заяви, че Африка придобива все по-голямо значение в международните отношения, но някои държави се противопоставят на формирането на многополюсен световен ред.

„Африка все по-уверено се утвърждава като един от ключовите участници в световната икономика и политика. Създаването на многополюсен свят обаче не е лесна задача. То среща съпротивата на държави, които не са готови да приемат тази реалност – онези, които са свикнали да мислят през призмата на колониалното си минало и да трупат огромни богатства“, заяви Путин.

Без да назовава конкретни държави, той обвини западните сили, че се опитват да поставят африканските страни в нова дългова зависимост.

Според руския президент западните държави предоставят необходимите на Африка финансови ресурси при неизгодни условия, които възпрепятстват дългосрочното икономическо развитие на континента.

Русия обещава инвестиции и работни места

Путин противопостави този модел на подхода, който според него следват руските компании.

Той заяви, че Москва е готова да споделя технологичния си опит, включително в цифровата сфера, и да развива местното производство, вместо да се ограничава до изкупуването на суровини.

„Нашият бизнес не се занимава с хищническа, неоколониална експлоатация на природните и човешките ресурси, а разширява преработката на суровини на място, като по този начин създава нови работни места и генерира данъчни приходи“, посочи руският президент.

Москва предлага също съвместни проекти за развитие на транспортната и селскостопанската инфраструктура.

Путин заяви, че Русия подкрепя засилването на влиянието на африканските държави в Международния валутен фонд и Световната банка.

Москва разширява влиянието си на континента

Срещата на върха Русия–Африка се провежда на фона на продължаващите усилия на Кремъл да укрепи позициите си сред държавите от Глобалния юг.

Тази политика е важна част от стратегията на Москва за противодействие на международния натиск от западните държави заради войната в Украйна.

Русия разширява присъствието си в Африка чрез държавни компании, медии, културни институции и военно сътрудничество.

На континента продължават да действат и руски паравоенни формирования от структурата „Африкански корпус“.

Западни правителства обвиняват Москва, че използва военното си присъствие, за да подкрепя военни режими, включително този в Мали, и да укрепва геополитическото си влияние за сметка на бивши колониални сили като Франция.

Русия отхвърля тези обвинения.

Путин обеща повече зърно и торове за Африка

Руският президент постави акцент и върху икономическото и образователното сътрудничество с африканските държави.

По думите му в руските университети в момента се обучават рекорден брой африкански студенти – около 40 000 души.

Москва е готова да разшири и доставките на зърно и торове за континента. В момента над 40 африкански държави получават подобни продукти от Русия.

Путин съобщи, че само през първите девет месеца на 2026 г. страната му е доставила на Африка 13 милиона тона селскостопанска продукция.

Третата среща на върха Русия–Африка продължава с двустранни разговори, на които се очаква да бъдат обсъдени нови възможности за търговско, военно и икономическо сътрудничество.