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Три години след смъртта му сестрата на Матю Пери проговори за зависимостите му в нов документален филм

Три години след смъртта му сестрата на Матю Пери проговори за зависимостите му в нов документален филм

Миа Пери Боуик разказва за дългогодишната борба на актьора със зависимостите в нов документален минисериал на „Нетфликс“

Днес се навършват три години от смъртта на актьора Матю Пери, познат с ролята си на Чандлър Бинг в сериала „Приятели“. По този повод сестра му Миа Пери Боуик проговори за първи път след кончината му в документалния минисериал на „Нетфликс“ The One About Matthew Perry, посветен на живота му, съобщава „Върайъти“, цитиран от БТА.

Интервютата с нея са в основата на трисерийния разказ за звездата, чийто живот е белязан от тежката борба със зависимостта от алкохол и болкоуспокояващи. Режисьор на поредицата е Мери Робъртсън. Документалният сериал беше пуснат в стрийминг платформата в навечерието на третата годишнина от смъртта на актьора.

Матю Пери е намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис на 28 октомври 2023 г. Аутопсията установява, че смъртта му е настъпила вследствие на острите ефекти на кетамина и последвалото удавяне. По случая са осъдени общо петима души, сред които двама лекари и личният асистент на актьора Кенет Ивамаса.

Преди смъртта си на 54-годишна възраст Пери признава, че в продължение на десетилетия е злоупотребявал с различни вещества. Този период съвпада с годините на най-голямата му популярност, когато изпълнява ролята на саркастичния, но обаятелен Чандлър Бинг.

За първи път Миа Пери Боуик говори открито за дългогодишната борба на брат си със зависимостите, като в документалния минисериал представя живота на Матю Пери през погледа на семейството. Тя разказва и за отношенията им като полубрат и полусестра, родени от един и същ баща - актьора Джон Бенет Пери, отбелязва „Върайъти“.

Поредицата проследява пътя на Пери от обикновен актьор до световноизвестна комедийна звезда. Разказът обхваща и превръщането му в застъпник на хората, борещи се със зависимости - кауза, която самият той защитава, докато продължава да се бори със собствената си зависимост.

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