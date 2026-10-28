Симеоне подкрепи Хулиан Алварес: Не е лесно да поискаш прошка
Треньорът на Атлетико Мадрид оцени извинението на нападателя и подчерта колко важен е той за отбора
Диего Симеоне изрази подкрепата си към Хулиан Алварес, след като нападателят се извини на привържениците на Атлетико Мадрид за свои изказвания през лятото.
Аржентинецът поиска прошка след победата с 1:0 над Депортиво Ла Коруня, в която отбеляза единствения гол. Нападателят призна, че е допуснал грешка с думите си по време на Световното първенство, когато изрази желание да напусне клуба.
Симеоне заяви, че уважава постъпката на своя сънародник и вярва, че извинението му е било искрено.
„Имам голямо уважение към хората, които се извиняват, защото не е лесно. Радвам се за Хулиан. Сега той ще се чувства много по-спокоен. Когато казва нещо подобно, това е, защото наистина го мисли“, коментира наставникът.
Треньорът похвали представянето на Алварес и подчерта значението му за амбициите на „дюшекчиите“.
„Имаме нужда от него. Ако клубът иска да достигне висотите, за които мечтаят феновете, имаме нужда Хулиан да бъде в най-добрата си форма“, добави Симеоне.
Алварес изрази надежда отново да спечели доверието на привържениците с работа и представяне на терена. Нападателят благодари и на съотборниците си за подкрепата през трудния период.