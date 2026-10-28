Две големи търговски вериги са заплашени от глоби за най-малко 60 млн. евро

Две от големите търговски вериги в България – „Кауфланд“ и Т-Маркет, могат да бъдат санкционирани с общо поне 60 млн. евро заради предполагаеми нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици. Това съобщава „Гласове“, позовавайки се на свои източници.

Според изданието Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е в напреднал етап на две разследвания срещу „Кауфланд България“ и „Максима България“, която управлява веригата Т-Маркет.

Производствата са започнали в края на май 2026 г. след секторен анализ на пазара на хранителни продукти и последващо проучване на ценовата политика на големите търговски вериги.

През последните пет месеца антимонополният орган е събирал доказателства, които в момента се анализират. Очаква се по едното от производствата КЗК да се произнесе в рамките на около десет дни.

Санкциите могат да достигнат десетки милиони евро

Според информацията на „Гласове“ общият размер на очакваните глоби за двете вериги няма да бъде по-малък от 60 млн. евро.

Законът предвижда за всяко установено нарушение имуществена санкция до 10% от общия оборот на съответното предприятие за предходната финансова година.

При оборотите на големите търговски вериги това означава, че дори по-леко нарушение може да доведе до глоба за десетки милиони евро. При тежки нарушения санкциите биха могли да надхвърлят 100 млн. евро.

Към момента обаче няма обявени окончателни решения по двете производства, а посочените суми са прогнозни и се основават на информацията на изданието.

Проверяват отстъпките, които веригите изискват от доставчиците

Един от основните проблеми, установени при секторния анализ на КЗК, е свързан с размера на отстъпките, които големите търговци договарят с производители и доставчици.

Още през декември 2025 г., при представянето на междинните резултати от анализа, комисията предупреди, че определени договорни условия могат да поставят доставчиците в положение, при което продават продукцията си на себестойност или дори на загуба.

Тези констатации са станали основание за допълнителни проверки на търговските надценки, договорените отстъпки, механизмите за ценообразуване и отношенията между веригите и техните партньори.

Антимонополният орган е призовал участниците на пазара доброволно да отстранят установените проблеми, като е предупредил, че при липса на резултати ще предприеме действия по Закона за защита на конкуренцията.

КЗК проучва и разликите в надценките на храните

Паралелно с двете производства комисията извършва предварителна проверка по сигнали на Комисията за защита на потребителите.

Те се отнасят до значителни разлики в търговските надценки при съпоставими хранителни продукти, предлагани от различни доставчици.

Целта на проучването е да се установи дали зад тези разлики стоят практики, които нарушават правилата за лоялна конкуренция.