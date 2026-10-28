Областният управител на Варна: Всички моряци от ударения с дронове кораб са спасени

Всички членове на екипажа на контейнеровоза, ударен от дронове в Черно море, са спасени. Към момента няма информация за ранени или пострадали моряци. Това съобщи пред журналисти областният управител на Варна Марио Смърков.

По думите му спасените са в съзнание и няма постъпили сигнали за необходимост от спешна медицинска помощ.

„По информацията, с която разполагаме, моряците са в съзнание. Няма данни за пострадали или ранени. От Спасителния център не са подали информация за такива случаи. Най-вероятно моряците са преживели силен стрес, което е напълно нормално предвид ситуацията“, заяви Смърков.

Спасителната операция е приключила успешно

Областният управител определи спасяването на целия екипаж като най-важния резултат от проведената операция.

Той подчерта ролята на Военноморските сили и „Гранична полиция“, които са участвали в организирането и изпълнението на спасителните действия.

„Този хубав резултат показва, че действително сме успели да организираме, най-вече Военноморските сили и „Гранична полиция“, една чудесна спасителна операция с чудесен резултат“, посочи Смърков.

Моряците ще бъдат прегледани и настанени в хотел

Очаква се спасените членове на екипажа да пристигнат във Варна, където ще преминат медицински прегледи.

След това те ще бъдат настанени в хотел, който вече е осигурен от корабособственика.

Областният управител потвърди, че всички спасени моряци са филипински граждани.

Няма потвърждение, че корабът е потънал

Марио Смърков съобщи още, че към момента няма информация атакуваният контейнеровоз да е потънал.

По думите му плавателният съд е силно наклонен, но състоянието му все още не позволява да се направи окончателно заключение за неговата съдба.

Областният управител отказа да коментира какъв товар е превозвал корабът, както и дали съществува риск от замърсяване на околната среда.