Областният управител на Варна: Всички моряци от ударения с дронове кораб са спасени
Няма данни за пострадали, заяви Марио Смърков
Всички членове на екипажа на контейнеровоза, ударен от дронове в Черно море, са спасени. Към момента няма информация за ранени или пострадали моряци. Това съобщи пред журналисти областният управител на Варна Марио Смърков.
По думите му спасените са в съзнание и няма постъпили сигнали за необходимост от спешна медицинска помощ.
„По информацията, с която разполагаме, моряците са в съзнание. Няма данни за пострадали или ранени. От Спасителния център не са подали информация за такива случаи. Най-вероятно моряците са преживели силен стрес, което е напълно нормално предвид ситуацията“, заяви Смърков.
Спасителната операция е приключила успешно
Областният управител определи спасяването на целия екипаж като най-важния резултат от проведената операция.
Той подчерта ролята на Военноморските сили и „Гранична полиция“, които са участвали в организирането и изпълнението на спасителните действия.
„Този хубав резултат показва, че действително сме успели да организираме, най-вече Военноморските сили и „Гранична полиция“, една чудесна спасителна операция с чудесен резултат“, посочи Смърков.
Моряците ще бъдат прегледани и настанени в хотел
Очаква се спасените членове на екипажа да пристигнат във Варна, където ще преминат медицински прегледи.
След това те ще бъдат настанени в хотел, който вече е осигурен от корабособственика.
Областният управител потвърди, че всички спасени моряци са филипински граждани.
Няма потвърждение, че корабът е потънал
Марио Смърков съобщи още, че към момента няма информация атакуваният контейнеровоз да е потънал.
По думите му плавателният съд е силно наклонен, но състоянието му все още не позволява да се направи окончателно заключение за неговата съдба.
Областният управител отказа да коментира какъв товар е превозвал корабът, както и дали съществува риск от замърсяване на околната среда.