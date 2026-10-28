Семен Новиков развя българския трибагреник на върха напук на проблемите

През последните месеци българската борба имаше малко поводи за радост. Конфликтът между старото ръководство в лицето на бившия президент Станка Златева и състезателите от ЦСКА заплашваше да взриви отвътре най-успешния български спорт. Стигна се дотам, че олимпийският шампион Семен Новиков да обяви, че обмисля оттегляне, ако не бъде допуснат до участие на световното първенство.

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Новиков, европейският шампион Кирил Милов и Едмонд Назарян до последно не знаеха дали ще пътуват с националния отбор за Астана (Казахстан). Новото ръководство на борбата ги картотекира за участие едва 72 часа преди началото на турнира.

Тримата показаха огромен характер - Еди Назарян завърши на пето място след две години извън тепиха, Кирил Милов спечели бронзов медал, но над всички бе Новиков. Украинецът с български паспорт триумфира по безапелационен начин в категория до 87 кг и вече има пълен комплект от златни медали - олимпийска, световна и европейска титла.

Пътят му започва от Харков

Семен Новиков е роден на 11 декември 1997 година в украинския град Харков. Започва да тренира борба едва на 6 години. Негов съсед, треньор по борба, го завежда в залата. Малкият Новиков понякога бяга от тренировки, но постепенно се влюбва в спорта и той става неговата втора кожа. През 2018 и 2019 година печели две световни титли до 23 години. През 2020 г. вече е европейски шампион при мъжете. Европа е в краката му. Олимпийската мечта изглежда съвсем близо... Но животът има други планове.

Мечтата му за Токио се разбива на парчета

Проблемът за Новиков е, че в неговата категория Украйна вече има голям шампион - Жан Беленюк. През 2016 година той печели сребърен медал и е жаден за реванш. Правилата позволяват само по един борец от една страна в категория и така Беленюк е избран пред Новиков и в крайна сметка взима златния медал за Украйна. Семен остава вкъщи, но най-тежкото тепърва предстои.

Следва сериозна контузия в рамото. Скъсани връзки. Операция. Дълго възстановяване. Кариерата му е поставена под въпрос. И точно когато бъдещето изглежда несигурно, Новиков получава втори шанс в България с помощта на Гриша Ганчев. Той му предлага възможността да започне нов живот и да се състезава за България.

Но Семен е тежко контузен. Трябва да се оперира, да се възстанови и практически да започне отначало. Ганчев му помага в този труден момент, подкрепя лечението и възстановяването му и създава условия отново да преследва мечтата си. А години по-късно, след олимпийското злато в Париж, Новиков ще изрече думи, които казват всичко: „Гриша Ганчев ми даде втори живот в спорта!“

Развява българското знаме на олимпийския и световен връх

През 2021 година Семен получава българско гражданство. Пристига в държава, чийто език не говори. Далеч от семейството и приятелите си. С контузено рамо и огромна несигурност.

Сам започва да учи български език. Чрез интернет. Чрез разговори със съотборниците си. Ден след ден. По-късно ще признае, че е дошъл тук, защото е искал да започне живота си отначало. На чист лист. Но докато се бори да възстанови кариерата си, в родната му Украйна започва война.

Харков е подложен на тежки обстрели. Родителите му остават в родината, а Семен е на стотици километри от тях. В интервюта признава, че преди големи състезания избягва да чете новините от войната, за да запази психиката и концентрацията си.

Преди олимпийските игри Новиков заявява, че за него е чест да се бори за България и че ще направи всичко възможно да се върне със златото! И го прави! На 8 август 2024 година побеждава иранеца Алиреза Мохмадипиани със 7:0 и става олимпийски шампион. 24 години след последното българско олимпийско злато в класическата борба химнът ни отново звучи в чест на наш борец.

Историята се повтори и в Астана, Казахстан. Новиков преминава през истински изпитания. Срещу Ислам Абасов изостава секунди преди края, но прави невероятен обрат. На полуфинала срещу Мохамадкодир Расулов получава удар с глава в лицето. Кръв. Болка. Превръзка. Но Семен продължава.

Печели с 2:0 и се класира за финала! Там го чака старият познайник Алиреза Мохмадипиани - същият иранец, когото победи за олимпийското злато в Париж. Това се оказва добра поличба и Новиков отново няма милост. Резултатът е 4:0 и световна титла. 13 години след триумфа на Иво Ангелов през 2013 година България отново има световен шампион в класическата борба.