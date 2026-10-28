Станка Златева бави пълномощното на новия президент на борбата

Станка Златева все още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов, който може да изпълнява пълноценно функциите си на президент на федерацията по борба. На Общото събрание, което беше свикано от съда, петкратната световна шампионка обяви, че се оттегля у дома и няма да пречи на новоизбраното ръководство.

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

Думите й бяха казани пред цялата аудитория, между която имаше и десетки медии. Въпреки това Ангелов и екипът му все още чакат да получат пълномощното, докато продължава световното първенство в Казахстан, където Семен Новиков взе златен медал.

Новите шефове на борбата призоваха Златева да продължи да се занимава със своя борцов клуб в Сливен и гарантираха, че ще й помогнат с финансиране. Докато първенството в Астана е в разгара си, се появиха пет жалби срещу решенията на Общото събрание от хора от обкръжението на Златева.