Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

Шампионката от 2021 година се класира за полуфиналите след туш и обрат

Биляна Дудова е на една победа от участие във финал на световното първенство по борба в Астана (Казахстан). Шампионката от 2021 година и сребърна медалистка 2017 се класира за полуфиналите след две победи в категория до 62 кг.

Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

Единствената ни участничка при жените стартира технически туш срещусрещу африканската вицешампионка Кавелишимве Естер Абрахам от Намибия. На четвъртфиналите Дудова победи трудно Вераника Иванова от Беларус с 3:2 точки. Съдиите дадоха точки на съперничката на българката в двете части заради пасивност, но българката отговори минута преди края с поваляне на тепиха. Тя взе предимство по критерий, а неуспешно оспорване на беларуския щаб оформи и крайното 3:2 в полза на Дудова.

По този начин българската боркиня ще се изправи срещу американката Адауго Нвачукво за място на финала. Евентуална загуба ще позволи на Дудова да участва в мача за бронзовите медали.

Още по темата

Семен Новиков е световен шампион по борба

Семен Новиков е световен шампион по борба

Едмонд Назарян загуби битката за бронза на световното по борба

Едмонд Назарян загуби битката за бронза на световното по борба

Кирил Милов донесе първия медал на България от Световното в Астана

Кирил Милов донесе първия медал на България от Световното в Астана

5 жалби блокират федерацията по борба

5 жалби блокират федерацията по борба

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

България U15 отстъпи на Еквадор след дузпи

България U15 отстъпи на Еквадор след дузпи

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Водещи

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

  • Преди 4 минути
Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

  • Преди 10 минути
Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

  • Преди 11 минути
Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

  • Преди 11 минути
Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

  • Преди 22 минути
България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

  • Преди 23 минути
Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

  • Преди 25 минути
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

  • Преди 30 минути
100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

  • Преди 40 минути
Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

  • Преди 41 минути
МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

  • Преди 46 минути
Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

  • Преди 49 минути