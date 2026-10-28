Биляна Дудова на победа от медал на световното по борба

Биляна Дудова е на една победа от участие във финал на световното първенство по борба в Астана (Казахстан). Шампионката от 2021 година и сребърна медалистка 2017 се класира за полуфиналите след две победи в категория до 62 кг.

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Единствената ни участничка при жените стартира технически туш срещусрещу африканската вицешампионка Кавелишимве Естер Абрахам от Намибия. На четвъртфиналите Дудова победи трудно Вераника Иванова от Беларус с 3:2 точки. Съдиите дадоха точки на съперничката на българката в двете части заради пасивност, но българката отговори минута преди края с поваляне на тепиха. Тя взе предимство по критерий, а неуспешно оспорване на беларуския щаб оформи и крайното 3:2 в полза на Дудова.

По този начин българската боркиня ще се изправи срещу американката Адауго Нвачукво за място на финала. Евентуална загуба ще позволи на Дудова да участва в мача за бронзовите медали.