КЕВР увери: Цените на тока и на парното остават на нивото от 1 юли

Цената на природния газ ще се запази поне до Нова година. Това заяви председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

"През зимните периоди, когато се очаква най-голямо потребление, фючърсите показват намаляване. Ако се доверим на пазарите, няма предпоставки за поскъпване на топлинната енергия", каза той.

Относно цената на тока той заяви, че не очаква промяна в цената, защото ще ползват резерви. "Българските граждани могат да бъдат спокойни", заяви председателят на КЕВР.

По думите му, ще успеят да запазят цените на енергоносителите от 1 юли, за да не ги променят от 1 януари.

Младеновски очаква отоплителният сезон да започне идната седмица, на места - в края на тази седмица да бъдат включени радиаторите. "За дълговете, въпросът е към "Топлофикация - София" и към "Булгаргаз", допълни той.