КЕВР увери: Цените на тока и на парното остават на нивото от 1 юли
Отоплителният сезон започва до седмица, заяви Младеновски
Цената на природния газ ще се запази поне до Нова година. Това заяви председателят на КЕВР Пламен Младеновски.
"През зимните периоди, когато се очаква най-голямо потребление, фючърсите показват намаляване. Ако се доверим на пазарите, няма предпоставки за поскъпване на топлинната енергия", каза той.
Относно цената на тока той заяви, че не очаква промяна в цената, защото ще ползват резерви. "Българските граждани могат да бъдат спокойни", заяви председателят на КЕВР.
По думите му, ще успеят да запазят цените на енергоносителите от 1 юли, за да не ги променят от 1 януари.
Младеновски очаква отоплителният сезон да започне идната седмица, на места - в края на тази седмица да бъдат включени радиаторите. "За дълговете, въпросът е към "Топлофикация - София" и към "Булгаргаз", допълни той.