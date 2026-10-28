Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Москва отрече участие в саботажа срещу оръжейния завод „Карфил“ в Румъния

Москва отрече участие в саботажа срещу оръжейния завод „Карфил“ в Румъния
Pixabay

Букурещ твърди, че разполага с доказателства за руска намеса, а директорът на завода разкри, че предупреждения за възможни саботажи са получени още през пролетта

Руското посолство в Букурещ категорично отхвърли обвиненията за руска намеса в саботажа, довел до пожар на 14 септември в оръжейния завод „Карфил“ в румънския град Брашов. От дипломатическата мисия определиха твърденията като неоснователни, съобщават местни медии.

Позицията на Москва идва, след като Румънската разузнавателна служба обяви, че разполага с доказателства за руско участие в инцидента. Руското посолство заяви, че Русия нито е организирала, нито е извършвала саботажни действия на румънска територия.

Дипломатическата мисия отхвърли и обвиненията за нападения срещу търговски кораби в Черно море, като ги определи като „проява на политически цинизъм и лицемерие“.

В понеделник Румънската разузнавателна служба съобщи, че е разкрила мрежа за саботажи, за която твърди, че е координирана от Русия. На следващия ден румънското Министерство на външните работи извика руския посланик в Букурещ. От ведомството подчертаха, че подобни действия са недопустими и могат да имат сериозни последици за националната сигурност и безопасността на гражданите.

Президентът на Румъния Никушор Дан и премиерът Лука Никулеску също осъдиха предполагаемите саботажни действия и призоваха за общ отговор от страна на НАТО и Европейския съюз.

Междувременно директорът на оръжейния завод „Карфил“ Мирча Танцъу заяви в интервю за телевизия Digi24, че ръководството е получило предупреждения за възможни саботажи още през пролетта.

Разследването и взаимните обвинения задълбочават напрежението между Букурещ и Москва на фона на зачестилите инциденти със сигурността в региона на Черно море.

Още по темата

Франция изпрати самолет за морско наблюдение в Румъния заради рисковете в Черно море

Франция изпрати самолет за морско наблюдение в Румъния заради рисковете в Черно море

Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

Румъния привика руския посланик заради предполагаем саботаж

Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

Румъния обвини Русия в ескалация на саботажите и призова за общ отговор от НАТО и ЕС

Румъния обвини Русия в ескалация на саботажите и призова за общ отговор от НАТО и ЕС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

Бившият вътрешен министър на Румъния призова България за солидарност след изказване на Радев

Бившият вътрешен министър на Румъния призова България за солидарност след изказване на Радев

България, Румъния и Турция обсъждат сигурността в Черно море на тристранна среща в София

България, Румъния и Турция обсъждат сигурността в Черно море на тристранна среща в София

Марта Кос: Сърбия трудно ще напредва към ЕС без промяна в политиката си към Русия

Марта Кос: Сърбия трудно ще напредва към ЕС без промяна в политиката си към Русия

Водещи

Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

  • Преди 1 минута
Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

  • Преди 3 минути
Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

  • Преди 3 минути
Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

  • Преди 14 минути
България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

  • Преди 15 минути
Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

  • Преди 17 минути
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

  • Преди 22 минути
100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

  • Преди 32 минути
Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

  • Преди 32 минути
МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

  • Преди 38 минути
Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

  • Преди 41 минути
Камион с изтекъл технически преглед е участвал в катастрофата с две жертви на пътя Русе – София

Камион с изтекъл технически преглед е участвал в катастрофата с две жертви на пътя Русе – София

  • Преди 52 минути