Москва отрече участие в саботажа срещу оръжейния завод „Карфил“ в Румъния

Руското посолство в Букурещ категорично отхвърли обвиненията за руска намеса в саботажа, довел до пожар на 14 септември в оръжейния завод „Карфил“ в румънския град Брашов. От дипломатическата мисия определиха твърденията като неоснователни, съобщават местни медии.

Позицията на Москва идва, след като Румънската разузнавателна служба обяви, че разполага с доказателства за руско участие в инцидента. Руското посолство заяви, че Русия нито е организирала, нито е извършвала саботажни действия на румънска територия.

Дипломатическата мисия отхвърли и обвиненията за нападения срещу търговски кораби в Черно море, като ги определи като „проява на политически цинизъм и лицемерие“.

В понеделник Румънската разузнавателна служба съобщи, че е разкрила мрежа за саботажи, за която твърди, че е координирана от Русия. На следващия ден румънското Министерство на външните работи извика руския посланик в Букурещ. От ведомството подчертаха, че подобни действия са недопустими и могат да имат сериозни последици за националната сигурност и безопасността на гражданите.

Президентът на Румъния Никушор Дан и премиерът Лука Никулеску също осъдиха предполагаемите саботажни действия и призоваха за общ отговор от страна на НАТО и Европейския съюз.

Междувременно директорът на оръжейния завод „Карфил“ Мирча Танцъу заяви в интервю за телевизия Digi24, че ръководството е получило предупреждения за възможни саботажи още през пролетта.

Разследването и взаимните обвинения задълбочават напрежението между Букурещ и Москва на фона на зачестилите инциденти със сигурността в региона на Черно море.