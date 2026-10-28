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Пускат парното в София от 29 октомври

Пускат парното в София от 29 октомври
Снимка: БТА

Първо в болници, училища и детски градини

„Топлофикация София” започва поетапното общо пускане на отоплението в столицата от 29 октомври 2026 г. (четвъртък), като първо ще бъдат топлозахранени училища и детски градини, а след това жилищните и административни сгради.

Според метеорологичната прогноза за следващите 7 дни предстои захлаждане, като средноденонощните температури ще са под климатичните норми.

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.

„Топлофикация София“ напомня, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Препоръчва се на клиентите да отворят на максимална степен регулиращите вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. 

Важно е абонатите да проверят дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. В случай, че дисплеят на устройството е без показания, да се обърнат към своя топлинен счетоводител.

Допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон, клиентите могат да получат на телефон 0700 11 111, както и чрез дигиталните информационни канали на дружеството.

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