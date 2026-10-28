Търговски кораб е атакуван с дронове край нос Калиакра

Контейнеровозът CONTSHIP JET, плаващ под флага на Либерия, е станал обект на нападение с дронове в акваторията на Черно море в района на нос Калиакра, информира специализираният портал Maritime.bg.

По първоначални данни моряците са напуснали плавателния съд и са се евакуирали със спасителни плотове. От Министерството на отбраната потвърдиха за bTV, че са запознати с извънредната ситуация и подготвят официално изявление.

Корабът е изпълнявал курс от израелското пристанище Хайфа към Констанца в Румъния. Атаката е извършена на приблизително 16 морски мили от българския бряг. Към момента липсва конкретна информация за здравословното състояние на екипажа, както и за степента на повредите по плавателния съд.

Сериозният инцидент съвпада с провеждащата се в София работна среща между министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Това нападение е част от ескалираща поредица от удари с въздушни и надводни дронове срещу търговски кораби в близост до българските и румънските териториални води през месец октомври.

Според справка на Maritime.bg през изминалите седмици няколко съда вече бяха поразени или напълно потопени при подобни обстоятелства, сред които корабите ROYAD MAMMADOV, ALFA WATAN, HS DIGNITY, ABLE и CHELSEA-3.