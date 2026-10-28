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Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море
БТА

Пред представителите на медиите Опря даде за пример мащаба на заплахата, като разкри, че само в рамките на настоящата година румънските сили са свалили общо шест дрона по време на съвместни мисии за контрол и охрана на въздушните граници

Румъния застава зад незабавното активиране на Центъра за морска сигурност в Черно море, виждайки в това ключов елемент от стратегическата визия на Европейския съюз за региона. Позицията беше огласена от румънския министър на отбраната Щефан-Раду Опря в София. Изявлението му последва тристранната среща между България, Румъния и Турция, посветена на предизвикателствата пред отбраната в черноморската акватория. 

„Ще продължим тристранните си консултации с оглед прилагането на конкретни мерки, насочени към предотвратяване на ескалацията, опазване на човешкия живот и гарантиране на безопасното осъществяване на гражданска дейност в Черно море“, подчерта той, цитиран по БТА, и приветства постигнатото днес общо споразумение между трите държави в тази посока. 

Пред представителите на медиите Опря даде за пример мащаба на заплахата, като разкри, че само в рамките на настоящата година румънските сили са свалили общо шест дрона по време на съвместни мисии за контрол и охрана на въздушните граници. 

„Тези инциденти демонстрират способността за бърза реакция и оперативната готовност на нашите въоръжени сили, като същевременно подчертават необходимостта от непрекъснато адаптиране на нашите способности за наблюдение и отбрана. Нападенията срещу търговски кораби допълнително увеличават този риск и налагат координиран отговор, както във въздушното, така и в морското пространство“, отбеляза министърът. 

Той даде разяснения, че Букурещ вече работи усилено по модернизирането на своите системи за ранно предупреждение, наблюдение, противодействие на безпилотни апарати и откриване на морски мини. Мерките имат за цел осигуряване на свободен достъп до портовете и гарантиране сигурността на енергийните обекти в изключителната икономическа зона. 

„Днешната среща предоставя ценна възможност за по-нататъшно съгласуване на националните ни усилия и за засилване на регионалното сътрудничество“, заяви министърът. 

Опря изтъкна като успешен модел досегашната дейност на съвместната противоминна военноморска група в Черно море, описвайки я като стабилен фундамент за бъдещото укрепване на регионалната сигурност. 

В заключение той посочи, че софийските разговори са се фокусирали върху ускоряване на информационния обмен, по-добра осведоменост за обстановката по вода и по-тясно взаимодействие между флотовете и бреговите структури на трите черноморски съседки в синхрон с техните национални ангажименти. 

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