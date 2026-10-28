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Пратиха Георги Давидов на мач от Втора лига

Пратиха Георги Давидов на мач от Втора лига
БТА

Кристиян Колев ще ръководи морското дерби между Несебър и Черноморец Бс

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за 14-ия кръг на Втора Лига. Елитният рефер Георги Давидов ще ръководи мача между Рилски спортист и Вихрен Сандански. Морското дерби между Несебър и Черноморец Бургас е поверено на Кристиян Колев. 

Гостуването на Берое на Локомотив в Горна оряховица ще бъде ръководено от Красимир Кръстев. 

Ето всички назначения за предстоящия кръг във Втора лига: 

29 октомври 2026 г., четвъртък, 18:00 часа
ОФК Янтра 2019 - ПФК Хебър 1918 АД
ГС: Димо Стоянов Димов  АС1:    Георги Василев Димчев  АС2:    Стоян Игнатов Петров
4-ТИ:   Владимир Николаев Кирилов                                                  
СН:      Тихомир Георгиев Боболов             

30 октомври 2026 г., петък, 14:15 часа
Рилски спортист-2011 - ОФК Вихрен  Сандански
ГС:  Георги Димитров Давидов АС1:  Даниел Милков Ников АС2:    Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков                                                     
СН:  Стефан Спасов Иванов      

30 октомври 2026 г., петък, 14:30 часа
ФК Марек 1915 - ПФК ЦСКА II 
ГС: Петър Георгиев Димитров АС1:    Ангел Бориславов Станчев АС2:    Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров                                                    
СН: Красимир Здравков Керезов         

30 октомври 2026 г., петък, 17:30 часа
ПФК Пирин 22 АД - ФК Етър Велико Търново
ГС:  Стоян Панталеев Арсов  АС1:    Никола Руменов Моврадинов АС2: Велин Диманов Димитров
4-ТИ: Мурад Халил Адем                                             
СН:  Николай Георгиев Ангелов

30 октомври 2026 г., петък, 17:30 часа
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Берое Стара Загора
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев  АС1: Димитър Атанасов Димитров АС2: Тодор Красимиров Тодоров
4-ТИ: Христо Митков Минчев                                                  
СН: Никола Илиянов Атанасов

31 октомври 2026 г., събота, 14:30 часа
Несебър - Черноморец 1919 Бургас
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Камен Ташев Терзиев                                                     
СН: Радослав Тодоров Станев 

2 ноември 2026 г., понеделник, 14:30 часа
Спортист 2009 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Петър Николаев Николов   АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Петър Милков Николов                                                  
СН: Веселин Мишев Добриянов           

2 ноември 2026 г., понеделник, 17:30 часа
Добруджа 1919 - Фратрия
ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Драгомир Веселинов Димитров  АС2: Алекс Ивайлов Крушков
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров                                                       
СН: Живко Герганов Недялков

2 ноември 2026 г., понеделник, 17:30 часа
ПФК Монтана 1921 - ОФК Спартак Плевен
ГС: Борис Борисов Попов  АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров
4-ТИ: Мартин Димитров Стефанов                                                     
СН: Стефан Иванов Йорданов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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