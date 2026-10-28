Пратиха Георги Давидов на мач от Втора лига
Кристиян Колев ще ръководи морското дерби между Несебър и Черноморец Бс
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за 14-ия кръг на Втора Лига. Елитният рефер Георги Давидов ще ръководи мача между Рилски спортист и Вихрен Сандански. Морското дерби между Несебър и Черноморец Бургас е поверено на Кристиян Колев.
Гостуването на Берое на Локомотив в Горна оряховица ще бъде ръководено от Красимир Кръстев.
Ето всички назначения за предстоящия кръг във Втора лига:
29 октомври 2026 г., четвъртък, 18:00 часа
ОФК Янтра 2019 - ПФК Хебър 1918 АД
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Георги Василев Димчев АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
30 октомври 2026 г., петък, 14:15 часа
Рилски спортист-2011 - ОФК Вихрен Сандански
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Стефан Спасов Иванов
30 октомври 2026 г., петък, 14:30 часа
ФК Марек 1915 - ПФК ЦСКА II
ГС: Петър Георгиев Димитров АС1: Ангел Бориславов Станчев АС2: Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров
СН: Красимир Здравков Керезов
30 октомври 2026 г., петък, 17:30 часа
ПФК Пирин 22 АД - ФК Етър Велико Търново
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Никола Руменов Моврадинов АС2: Велин Диманов Димитров
4-ТИ: Мурад Халил Адем
СН: Николай Георгиев Ангелов
30 октомври 2026 г., петък, 17:30 часа
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Берое Стара Загора
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Димитър Атанасов Димитров АС2: Тодор Красимиров Тодоров
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Никола Илиянов Атанасов
31 октомври 2026 г., събота, 14:30 часа
Несебър - Черноморец 1919 Бургас
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ТИ: Камен Ташев Терзиев
СН: Радослав Тодоров Станев
2 ноември 2026 г., понеделник, 14:30 часа
Спортист 2009 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Петър Николаев Николов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Веселин Мишев Добриянов
2 ноември 2026 г., понеделник, 17:30 часа
Добруджа 1919 - Фратрия
ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Драгомир Веселинов Димитров АС2: Алекс Ивайлов Крушков
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Живко Герганов Недялков
2 ноември 2026 г., понеделник, 17:30 часа
ПФК Монтана 1921 - ОФК Спартак Плевен
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров
4-ТИ: Мартин Димитров Стефанов
СН: Стефан Иванов Йорданов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.