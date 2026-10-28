Новини
Търси
Подкаст
Общество

Спасен е целият 18-членен екипаж на атакувания край Калиакра кораб

Спасен е целият 18-членен екипаж на атакувания край Калиакра кораб
БТА

Ресорният министър Георги Пеев изрази дълбока благодарност към спасителните отряди за проявения висок професионализъм и светкавичната им реакция

Всички 18 членове на екипажа на атакувания край нос Калиакра контейнеровоз „CONTSHIP JET“ са успешно спасени. Това обявиха официално от Министерството на транспорта и съобщенията след финала на операцията в Черно море.

Ресорният министър Георги Пеев изрази дълбока благодарност към спасителните отряди за проявения висок професионализъм и светкавичната им реакция, благодарение на които няма загубени човешки животи. 

Драмата в открито море започва малко преди обяд в сряда. В 12:01 ч. в Морския спасително-координационен център в румънския град Констанца е уловен SOS сигнал, че плаващият под либерийски флаг съд е поразен от морски безпилотни апарати. Инцидентът е станал на около 17 морски мили източно от българския бряг. Корабът е изпълнявал курс от израелското пристанище Хайфа към Констанца, като по данни на капитана на борда му е имало 421 контейнера. 

Само 12 минути след удара – в 12:13 ч., моряците са взели решение да напуснат поразения плавателен съд. Веднага е стартирана спешна акция за търсене и спасяване под координацията на българските власти. Към координатите на произшествието са изпратени три кораба на Военноморските сили (ВМС) и един плавателен съд на Главна дирекция „Гранична полиция“. 

Спасителите достигат до евакуираните изключително бързо. Около 12:53 ч. катер на ВМС успява да качи на борда си 8 от бедстващите моряци, докато останалите 10 души са локализирани и подсигурени в спасителната лодка на контейнеровоза. Целият екипаж е прибран на военен кораб и транспортиран към пристанището във Варна, където вече е задействана процедура за посрещането им от екипи на „Гранична полиция“ и спешна медицинска помощ. 

Успешният изход от опасната ситуация е резултат от перфектно стиковани и съвместни действия в реално време между Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи. 

Още по темата

Справка на Таралеж: Удареният край нос Калиакра кораб е чист от санкции

Справка на Таралеж: Удареният край нос Калиакра кораб е чист от санкции

Търговски кораб е атакуван с дронове край нос Калиакра

Търговски кораб е атакуван с дронове край нос Калиакра

ALFA WATAN и ABLE - какво знаем за ударените в български води кораби?

ALFA WATAN и ABLE - какво знаем за ударените в български води кораби?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

76-годишен от Разградско получи година и три месеца затвор заради кокаин с цел разпространение

76-годишен от Разградско получи година и три месеца затвор заради кокаин с цел разпространение

АПИ ще отчита всяка седмица напредъка по ремонта на тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

АПИ ще отчита всяка седмица напредъка по ремонта на тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

Облачно и дъждовно утре, валежите постепенно ще отслабват

Облачно и дъждовно утре, валежите постепенно ще отслабват

Тежка катастрофа с жертва край село Горски извор: кола се удари челно в ТИР

Тежка катастрофа с жертва край село Горски извор: кола се удари челно в ТИР

Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

Водещи

Десислав Трайков за "Таралеж": Има и други случаи на помилвани осъдени за тежки престъпления

Десислав Трайков за "Таралеж": Има и други случаи на помилвани осъдени за тежки престъпления

Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

76-годишен от Разградско получи година и три месеца затвор заради кокаин с цел разпространение

76-годишен от Разградско получи година и три месеца затвор заради кокаин с цел разпространение

АПИ ще отчита всяка седмица напредъка по ремонта на тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

АПИ ще отчита всяка седмица напредъка по ремонта на тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

  • Преди 11 минути
Септември с тежка загуба в Младежката лига на УЕФА

Септември с тежка загуба в Младежката лига на УЕФА

  • Преди 12 минути
Унгария затяга правилата за електрическите тротинетки след мащабно обществено допитване

Унгария затяга правилата за електрическите тротинетки след мащабно обществено допитване

  • Преди 14 минути
Медведев обърна първия сет и започна с победа във Виена

Медведев обърна първия сет и започна с победа във Виена

  • Преди 23 минути
Кабинетът уверява: Няма да има орязване на обещаните увеличения в Бюджет 2027

Кабинетът уверява: Няма да има орязване на обещаните увеличения в Бюджет 2027

  • Преди 23 минути
Облачно и дъждовно утре, валежите постепенно ще отслабват

Облачно и дъждовно утре, валежите постепенно ще отслабват

  • Преди 25 минути
Билал Бари пред Таралеж: Бурас иска да остане в Левски, но е далеч от нов договор

Билал Бари пред Таралеж: Бурас иска да остане в Левски, но е далеч от нов договор

  • Преди 35 минути
Политическите реакции след поредната атака срещу търговски кораб в Черно море

Политическите реакции след поредната атака срещу търговски кораб в Черно море

  • Преди 40 минути
Шаби Алонсо похвали Флориан Вирц преди срещата между Челси и Ливърпул

Шаби Алонсо похвали Флориан Вирц преди срещата между Челси и Ливърпул

  • Преди 48 минути
Тежка катастрофа с жертва край село Горски извор: кола се удари челно в ТИР

Тежка катастрофа с жертва край село Горски извор: кола се удари челно в ТИР

Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

  • Преди 52 минути
Гърция показа за първи път ракетния си „Щит на Ахил“ на парад в Солун

Гърция показа за първи път ракетния си „Щит на Ахил“ на парад в Солун

  • Преди 1 час