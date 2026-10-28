Спасен е целият 18-членен екипаж на атакувания край Калиакра кораб

Всички 18 членове на екипажа на атакувания край нос Калиакра контейнеровоз „CONTSHIP JET“ са успешно спасени. Това обявиха официално от Министерството на транспорта и съобщенията след финала на операцията в Черно море.

Ресорният министър Георги Пеев изрази дълбока благодарност към спасителните отряди за проявения висок професионализъм и светкавичната им реакция, благодарение на които няма загубени човешки животи.

Драмата в открито море започва малко преди обяд в сряда. В 12:01 ч. в Морския спасително-координационен център в румънския град Констанца е уловен SOS сигнал, че плаващият под либерийски флаг съд е поразен от морски безпилотни апарати. Инцидентът е станал на около 17 морски мили източно от българския бряг. Корабът е изпълнявал курс от израелското пристанище Хайфа към Констанца, като по данни на капитана на борда му е имало 421 контейнера.

Само 12 минути след удара – в 12:13 ч., моряците са взели решение да напуснат поразения плавателен съд. Веднага е стартирана спешна акция за търсене и спасяване под координацията на българските власти. Към координатите на произшествието са изпратени три кораба на Военноморските сили (ВМС) и един плавателен съд на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Спасителите достигат до евакуираните изключително бързо. Около 12:53 ч. катер на ВМС успява да качи на борда си 8 от бедстващите моряци, докато останалите 10 души са локализирани и подсигурени в спасителната лодка на контейнеровоза. Целият екипаж е прибран на военен кораб и транспортиран към пристанището във Варна, където вече е задействана процедура за посрещането им от екипи на „Гранична полиция“ и спешна медицинска помощ.

Успешният изход от опасната ситуация е резултат от перфектно стиковани и съвместни действия в реално време между Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи.