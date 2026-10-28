Тотнъм няма да получи бонус за "Златната топка" на Хари Кейн

Тотнъм няма да получи бонус от Байерн Мюнхен за "Златната топка", която спечели Хари Кейн, информира Флориан Плетенберг. В договора между двата клуба няма такава клауза. Поради тази причина германският шампион не трябва да плаща допълнителна сума на "шпорите" към стомилионния трансфер на Кейн.

Подобни клаузи са станали стандартни в трансфери на топ таланти и суперзвезди. Те се считат за "трудни за постигане бонуси" и могат да наложат плащания на милиони от един клуб към друг.

Други бонусни плащания, свързани с национални титли или спечелване на Шампионската лига, са част от сделката за Кейн, гласи още информацията.

Хари Кейн премина в Байерн през лятото на 2023 година за сделка, която вече е достигнала 100 млн. евро.

Англичанинът спечели "Златната топка" за 2026 година в понеделник на бляскава церемония в Лондон.