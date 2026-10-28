Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Тотнъм няма да получи бонус за "Златната топка" на Хари Кейн

Тотнъм няма да получи бонус за "Златната топка" на Хари Кейн
БТА

Такава клауза не фигурира в договора с Байерн Мюнхен

Тотнъм няма да получи бонус от Байерн Мюнхен за "Златната топка", която спечели Хари Кейн, информира Флориан Плетенберг. В договора между двата клуба няма такава клауза. Поради тази причина германският шампион не трябва да плаща допълнителна сума на "шпорите" към стомилионния трансфер на Кейн. 

Подобни клаузи са станали стандартни в трансфери на топ таланти и суперзвезди. Те се считат за "трудни за постигане бонуси" и могат да наложат плащания на милиони от един клуб към друг. 

Други бонусни плащания, свързани с национални титли или спечелване на Шампионската лига, са част от сделката за Кейн, гласи още информацията. 

Хари Кейн премина в Байерн през лятото на 2023 година за сделка, която вече е достигнала 100 млн. евро

Англичанинът спечели "Златната топка" за 2026 година в понеделник на бляскава церемония в Лондон.

Още по темата

Шеф в Байерн: Работим по детайлите на новия договор на Кейн

Шеф в Байерн: Работим по детайлите на новия договор на Кейн

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Чичото на Ямал: Дадоха "Златната топка" на Кейн, защото му остават три години футбол

Чичото на Ямал: Дадоха "Златната топка" на Кейн, защото му остават три години футбол

Хари Кейн спечели „Златната топка“ и сложи край на 25-годишното чакане на Англия

Хари Кейн спечели „Златната топка“ и сложи край на 25-годишното чакане на Англия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Грандове от Висшата лига и Милан по петите на звездата на Брюж

Грандове от Висшата лига и Милан по петите на звездата на Брюж

Етър поднови договора на един от водещите си футболисти

Етър поднови договора на един от водещите си футболисти

Монтана шокира Фратрия в края и се върна на победния път

Монтана шокира Фратрия в края и се върна на победния път

Джокович обърна Юмбер при завръщането си в Базел

Джокович обърна Юмбер при завръщането си в Базел

Байерн ще обяви новия договор на Кейн до края на годината

Байерн ще обяви новия договор на Кейн до края на годината

Водещи

Грандове от Висшата лига и Милан по петите на звездата на Брюж

Грандове от Висшата лига и Милан по петите на звездата на Брюж

  • Преди 2 минути
Спасеният екипаж на атакувания с дронове контейнеровоз пристигна във Варна

Спасеният екипаж на атакувания с дронове контейнеровоз пристигна във Варна

  • Преди 4 минути
Генералният директор на сръбската обществена телевизия подаде оставка

Генералният директор на сръбската обществена телевизия подаде оставка

  • Преди 20 минути
Етър поднови договора на един от водещите си футболисти

Етър поднови договора на един от водещите си футболисти

  • Преди 25 минути
Проверяват за замърсяване на Черно море след атаката край Шабла, корабът превозвал опасни товари

Проверяват за замърсяване на Черно море след атаката край Шабла, корабът превозвал опасни товари

  • Преди 29 минути
Монтана шокира Фратрия в края и се върна на победния път

Монтана шокира Фратрия в края и се върна на победния път

  • Преди 34 минути
Джокович обърна Юмбер при завръщането си в Базел

Джокович обърна Юмбер при завръщането си в Базел

  • Преди 35 минути
Областният управител на Варна: Всички моряци от ударения с дронове кораб са спасени

Областният управител на Варна: Всички моряци от ударения с дронове кораб са спасени

  • Преди 47 минути
104 сигнала до ЦИК за агитация на Радев в подкрепа на Йотова

104 сигнала до ЦИК за агитация на Радев в подкрепа на Йотова

  • Преди 50 минути
Байерн ще обяви новия договор на Кейн до края на годината

Байерн ще обяви новия договор на Кейн до края на годината

  • Преди 52 минути
Семен Новиков развя българския трибагреник на върха напук на проблемите

Семен Новиков развя българския трибагреник на върха напук на проблемите

  • Преди 53 минути
Симеоне подкрепи Хулиан Алварес: Не е лесно да поискаш прошка

Симеоне подкрепи Хулиан Алварес: Не е лесно да поискаш прошка

  • Преди 54 минути
Две големи търговски вериги са заплашени от глоби за най-малко 60 млн. евро

Две големи търговски вериги са заплашени от глоби за най-малко 60 млн. евро

  • Преди 60 минути
МРРБ: Цената от 108 млн. евро за 2,7 км от АМ "Струма" е определена при кабинета "Желязков"

МРРБ: Цената от 108 млн. евро за 2,7 км от АМ "Струма" е определена при кабинета "Желязков"

  • Преди 1 час
Три години след смъртта му сестрата на Матю Пери проговори за зависимостите му в нов документален филм

Три години след смъртта му сестрата на Матю Пери проговори за зависимостите му в нов документален филм

  • Преди 1 час