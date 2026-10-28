Шеф в Байерн: Работим по детайлите на новия договор на Кейн

Носителят на "Златната топка" Хари Кейн съвсем скоро ще подпише нов договор с Байерн Мюнхен. Изпълнителният директор на баварците Ханс-Кристиян Дреезен потвърди, че двете страни обсъждат последни детайли, след което англичанинът ще парафира нов контракт.

"Много съм позивитен. Работим по детайлите. Хари е фантастичен. Гордеем се, че имаме носител на "Златната топка", каза Дреезен пред "Билд".

Междувременно журналистът Фабрицио Романо разкри, че през лятото Хари Кейн е бил търсен от Барселона и Реал Мадрид. Испанските грандове са се интересували при какви условия могат да подпишат с англичанина, но той категорично е отказал да напусне Байерн, където се чувствал щастлив.

Хари Кейн премина в Байерн от Тотнъм през лятото на 2023 година. През този сезон той има 10 гола и 7 асистенции в 12 мача.