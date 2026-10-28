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Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души
АП/БТА

Хесус Перес Мартин, кмет на близкия град Лос Йебенес, определи ситуацията като „ужасяваща“ и посочи, че става дума за тежка трагедия

Броят на жертвите при тежкия сблъсък между два високоскоростни влака в Испания продължава да расте, като регионалните власти в Кастилия-Ла Манча съобщиха, че загиналите вече са най-малко 30 души. Първоначално беше обявено за 10 смъртни случая, но спасителните екипи по-рано предупредиха, че данните вероятно ще се влошат. Инцидентът, станал в сряда, е втората смъртоносна катастрофа за по-малко от година по линията, свързваща Мадрид с южния регион Андалусия, припомня Ройтерс.

Кадри на регионалната телевизия показаха дерайлирала композиция с няколко вагона, останали върху издигнат участък от релсите, докато по склона под линията се виждаха разпилени усукани метали, счупени панели и отломки. 

Мигел, пътник, пътувал с колеги в последния вагон на единия от влаковете, описа момента на инцидента пред радио COPE. „Чухме оглушителен рев, наистина огромен тътен, който продължи около 10 секунди, сякаш влакът щеше да дерайлира. През десния прозорец видяхме разбит влак“, разказва той. 

Източник, запознат с детайлите около катастрофата, съобщи, че експрес на испанския железопътен оператор Iryo е спрял близо до Толедо заради повреда в сигнализацията по разпореждане на мениджъра на инфраструктурата ADIF. Тогава той е бил ударен от друг високоскоростен влак. Композиция, управлявана от Renfe, се врязала с висока скорост в неподвижния влак, което е довело до дерайлирането на няколко вагона и от двете компании. Към момента няма незабавен отговор на запитванията на Ройтерс за коментар от страна на Iryo или Renfe. 

Хесус Перес Мартин, кмет на близкия град Лос Йебенес, определи ситуацията като „ужасяваща“ и посочи, че става дума за тежка трагедия. „Споделят ми за ампутации и много сериозни наранявания“, заяви той пред RTVE. В публикация в социалната мрежа X министърът на здравеопазването Моника Гарсия призова гражданите спешно да даряват кръв. 

Едуарда, пътничка във влака на Iryo, сподели пред радио Cadena SER, че е усетила силен удар, който я е изхвърлил напред, заради което първоначално помислила, че влакът просто е спрял аварийно. Тя осъзнала сериозността на инцидента едва след като видяла ранени хора и получила указания за евакуация. Слизайки по склона на безопасно място, пред очите ѝ се разкрила катастрофална сцена – част от влака висяла по наклона, а в един от вагоните избухнал пожар. Екипите за спешна помощ, включително хеликоптер, полиция и линейки, са пристигнали за около 20 минути. „Видях мъртви хора“, споделя тя. 

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