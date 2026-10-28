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Ферари пред сериозно изпитание в Мексико заради слабост на двигателя

Ферари пред сериозно изпитание в Мексико заради слабост на двигателя
АП/БТА

Разреденият въздух на пистата „Ерманос Родригес“ може да направи недостига на мощност още по-осезаем за Скудерията

Ферари може да се изправи пред един от най-трудните си уикенди през сезона във Формула 1 на предстоящото Гран при на Мексико. Специфичните условия в Мексико Сити поставят под допълнително напрежение задвижващите системи, а това може да засегне италианския тим.

Една от слабостите на Скудерията през кампанията е недостатъчната максимална мощност спрямо водещите конкуренти. Според техническите анализи по-малкият турбокомпресор носи определени предимства на трасета с повече бавни завои, но може да се окаже недостатък при високи скорости.

Пистата „Ерманос Родригес“ се намира на над 2200 метра надморска височина и е най-високо разположеното трасе в календара. Разреденият въздух създава трудности както за охлаждането на двигателите и спирачките, така и за работата на турбокомпресора.

При по-ниска плътност на въздуха турбокомпресорът трябва да работи по-усилено, за да осигури необходимия въздушен поток към двигателя. Затова в Мексико отборите традиционно търсят внимателен баланс между производителност и охлаждане.

Ферари въведе обновена задвижваща система за Гран при на Италия на „Монца“, като промените включваха и турбокомпресора. Очакванията бяха подобрението да намали изоставането спрямо конкурентите, но не и напълно да го заличи.

Все още е рано да се предвиди точно колко ще повлияят условията на отделните отбори - това ще стане по-ясно по време на свободните тренировки. За Шарл Льоклер и Люис Хамилтън обаче надморската височина и дългата права в Мексико могат да направят задачата срещу съперниците още по-сложна.

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